"У Пушкина не было высшего образования": Вяземский – о нежелании школьников учиться в ВУЗах

Профессор МГИМО и телеведущий Юрий Вяземский прокомментировал резкое снижение спроса на университетские дипломы.

Доля россиян, которые хотят, чтобы их ребенок поступил в ВУЗ, сократилась в 2 раза за 10 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob. В опросе приняли участие 2 тысчяи россиян, чьи дети заканчивают школу в этом году.

21% респондентов заявили, что их дети после школы планируют поступать в колледж. 10 лет назад в ходе аналогичного опроса такой ответ дали 8% россиян. 43% опрошенных родителей сказали, что их дети после школы продолжат учиться в ВУЗе (в 2010 году соответствующий показатель составил 80%, в 2020-м – 48%). 2% россиян сообщили, что их дети после школы пойдут работать – доля таких ответов не изменилась за 10 лет. Дети 26% опрошенных еще не определились.

Почему россияне перестают стремиться к получению высшего образования, Sobesednik.ru спросил ведущего программы «Умники и умницы», завкафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрию Вяземскому.

– Знаете, я считаю это положительной тенденцией, – сходу удивляет Вяземский. – Ведь раньше считалось, что высшее образование необходимо, и без него человек неполноценный. И это было совершенно неправильное восприятие высшего образования, тем более что оно потом многим оказывалось ненужным. Да и образование образованию рознь.

Помните, сколько тогда развелось фейковых ВУЗов – университетов, академий? Их же было дикое количество! Но чему они могли научить? Ничему, только давали диплом. Теперь же люди более трезво подходят к этому вопросу.

Юрий Вяземский

Зачем высшее образование всем поголовно? Сейчас эпоха специального образования, специальной подготовки, воспитания специальных навыков. Возьмем пример из нынешней ситуации – из пандемии. У нас же хватает гениальных врачей, они могут великолепно провести операцию. Но после этого медсестры легко могут загубить как весь труд врача, так и человека.

Высшее образование предполагает широкий кругозор, но сейчас практичное время, широкого кругозора не нужно – нужно, чтобы человек что-то умел, причем совершенно конкретное.

А это достигается и средним специальным образованием, теми же колледжами, как в случае с медсестрами.

Для большей убедительности Юрий Вяземский привел и более яркие примеры – перечислил выдающихся исторических деятелей, которые сумели добиться всемирного признания, не имея на руках пресловутой «корочки».

– Острой необходимости в высшем образовании нет, особенно если человек талантлив, – уверен Юрий Павлович. – У Билла Гейтса и Шекспира, к примеру, высшего образования не было.

Давайте посмотрим и на выдающихся писателей, которые являются цветом нашей культуры. Высшее образование было только у Достоевского, да и то техническое, а также у Чехова – медицинское.

У Пушкина высшего образования не было. Лермонтов отучился только 2 года, да и то не появлялся на занятиях. Гоголь появлялся, но смотрел во время лекций в окно.

Толстого хватило только на 2 семестра, после чего он все бросил и уехал в Ясную поляну – как потом объяснял, «получать высшее образование», а университет ему мешал.

Вяземский пожаловался на низкий уровень знаний выпускников школ и ВУЗов

По мнению Вяземского, настоящей проблемой является не снижение числа желающих получить высшее образование, а падающее качество образования, в том числе начального.

– Пугаться снижения желающих получить высшее образование не нужно, – считает профессор МГИМО. – Пугаться стоит качества образования, а вот с этим у нас серьезные проблемы что в школе, что в ВУЗах. У меня опять же есть конкретные примеры полнейшей беспомощности студентов.

Я не понимаю, как люди, поступившие в один из ведущих ВУЗов страны, могли не прочитать «Мастера и Маргариту». Ну да ладно, Бог с ним с этим произведением.

Больше меня ужаснуло другое: многие всерьез считают, что в произведении «Война и мир» русские сражаются с… немцами!

Так что, к сожалению для «Собеседника», число возможных собеседников убывает. Но я верю, что это временный спад и все наладится. Как говорил Воланд: «Все будет правильно, на этом построен мир».