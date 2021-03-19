Российские студенты заявили, что в 1812 году Кутузов воевал с немцами

Телеведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский раскритиковал низкий уровень школьного образования в России.

Комментируя новость о том, что за последние 10 лет число выпускников школ, желающих получить высшее образование, упал в 2 раза (с 80% в 2010-м до 43% в 2021-м), ведущий программы «Умники и умницы» на «Первом канале» отметил: основной проблемой нынешнего образования является не количество молодых людей, которые мечтают о дипломе ВУЗа, а плохое качество образования.

Вяземский, который возглавляет кафедру мировой литературы и культуры МГИМО, заявил, что «всем поголовно высшее образование сегодня не нужно».

– Высшее образование предполагает широкий кругозор, но сейчас практичное время, широкого кругозора не нужно – нужно, чтобы человек что-то умел, причем совершенно конкретное. А это достигается и средним специальным образованием, теми же колледжами.

Главное, по мнению Вяземского, – решить проблему низкого качества образования не только в ВУЗах и колледжах, но и в школах.

В качестве доказательства удручающего уровня подготовки нынешних абитуриентов Юрий Павлович привел шокирующий пример из его личной практики.

Профессор МГИМО Юрий Вяземский

– Я не понимаю, как люди, поступившие в один из ведущих ВУЗов страны, могли не прочитать «Мастера и Маргариту». Ну да ладно, Бог с ним с этим произведением. Больше меня ужаснуло другое: многие всерьез считают, что в романе «Война и мир» русские сражаются с… немцами! – рассказал Вяземский.