За "унижение достоинства ветерана" в России будут давать до 5 лет колонии

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который вводит уголовное наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. В Административном кодексе подобное также будет наказываться строже. Речь идет о предложении Ирины Яровой приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма.

За «унижение достоинства ветерана» или распространение заведомо ложных сведений о нем теперь грозит до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей, если текст был опубликован в интернете или несколькими людьми. Это будет касаться и СМИ, если они опубликуют такую информацию в сети.

Законопроект был предложен на фоне преследования лидера российской оппозиции Алексея Навального, которого обвинили в «клевете на ветерана», снявшегося в ролике с призывом голосовать за поправки к Конституции. Документ появился через два дня после того, как Навального приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей.