Лето в России растянется на шесть месяцев, а зима сократится до двух

Согласно исследованиям ученых, к 2100 году лето будет длиться полгода и может привести к катастрофе.

Китайские ученые спрогнозировали, что лето продолжительностью в шесть месяцев к 2100 году может стать нормой для северного полушария, в том числе и России. Их исследование показало, что с 1952 года по 2011 год продолжительность лета увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней.

Если не будет принято никаких мер и тенденции по изменению климата сохранятся, то ученые прогнозируют, что зима к 2100 году будет длиться менее двух месяцев.

«Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», – сказал Юпин Гуань, физический океанограф из Государственной ключевой лаборатории тропической океанографии Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук.

Дмитрий Каверин.