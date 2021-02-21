Росгвардия заходит через балкон, дочь ветерана недовольна судом. Новости к утру 21 февраля

В Бурятии проводят внутреннюю проверку в отношении сотрудника Росгвардии, который подверг насилию официанту ресторана китайской кухни в Улан-Удэ. Об этом пишет «Байкал Daily».

В телеграм-канале «Степной Дозор» было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором мужчина пытается засунуть деньги в рот официантке, которая потребовала от него оплатить контейнер для еды.

За сотрудницу вступился охранник, который вызвал отряд полиции. Уточняется, что инцидент мог произойти примерно год назад. В пресс-службе Росгвардии сообщают, что начали проверку по факту публикации видео. Там заявили, что виновные лица будут установлены и наказаны.

Дочь ветерана Игната Артеменко Елена сообщила, что не удовлеторена решением суда по делу об оскорблении отца оппозиционером Алексеем Навальным.

«Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью», — цитирует дочь ветерана Znak.com.

В городе Кемерово к журналисту и редактору издания «Абажур» Роману Куприянову сотрудник СОБРа Нацгвардии ворвался через балкон. Силовики не дождались, пока сотрудник СМИ пустит их через входную дверь. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на коллегу журналиста.

На свой странице в Facebook Куприянов написал, что при задержании мужчина повалил его на пол, держал ногой его голову и спрашивал: «Ты ролики про губернатора [области Сергея Цивилева] выкладывал? <…> Кто заказчик?»

По делу об обрушении на норильской обогатительной фабрике задержано четверо человек. ЧП произошло в ночь на 20 февраля, погибло трое человек.

Выяснилось, что в 2018 году проверка уже выявляла нарушения в строительных конструкциях здания склада дробления руды, но только на второй неделе февраля в 2021 году начались работы по устранению дефектов, пишет ТАСС.

Среди задержанных начальник отдела по технадзору, начальник дробильного цеха, главный инженер и сотрудник ремонтно-строительного треста.