Погибшая в Петербурге 22-летняя девушка жаловалась на побои от бойфренда

В Ленинградской области 28 января похоронили 22-летнюю Ксению Шеренговскую. На следующий день областной СК завел уголовное дело по статье об убийстве в отношении бойфренда погибшей — 24-летнего Алексея Павловского, пишет «Фонтанка».

Силовые органы добыли записи с камер видеонаблюдения с вечера, когда девушку обнаружили мертвой. На кадрах видно, как она вместе с мужчиной возвращалась домой. Перед входом в подъезд Павел уже начал агрессировать. В подъезде он пнул Ксению со спины, из-за чего она упала и ударилась лицом.

В лифте мужчина продолжил бить девушку. Когда Павел вышел, Ксения попыталась закрыть лифт, чтобы скрыться от него, но резко вернулся, взял ее за голову и вывел из лифта.

Труп девушки нашли под окнами. Сам мужчина утверждает, будто успокоил Ксению и пошел мыться в ванную. Позже он услышал, как сильно ударила створка на балконе.

Павел спустился к трупу, а после вернулся в квартиру, собрал вещи, уехал в Петербург, откуда отправился в Иваново. Сейчас из Иваново его вызывает следователь.

Соседи, с которыми пообщались журналисты «Невских новостей», рассказали, что в квартире постоянно происходили бытовые скандалы. С одним из соседей Павловский лез в драку, когда у него просили убавить музыку ночью.

Девушка неоднократно выкладывала в соцсетях свидетельства побоев. Подруга Ксении отмечает, что общалась с Алексеем — он путается в версиях. Она не верит, что девушка могла покончить с собой. В начале января Шеренговская скидывала ей фотографии с разбитым лицом.

Дядя погибшей Евгений Ментисашвили отмечает, что уголовное дело было возбуждено лишь спустя четверо суток. «Следователи взяли показания у этого урода и, основываясь на его показаниях, ничего не сделали», — заявил мужчина в комментарии 78.ru.

Соседка пары в разговоре с корреспондентами программы «Вести Санкт-Петербург» рассказала, что в злополучную ночь было как минимум два вызова в полицию о потасовке в квартире. Звонки поступали до того, как девушка погибла.

В разговоре с «Москва 24» Павел не признает своей вины и жалуется на травлю: «Сейчас идет от всех травля. Я боюсь всю эту травлю, боюсь за свою семью, им уже пишут. Пишут, что будет физическая расправа».

Напомним, в России до сих пор не прошел ни одного чтения законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)