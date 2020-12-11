В Армавире мужчина убил подругу и ее 9-летнего брата, публикуя об этом видео

В городе Армавир 10 декабря местный 32-летний предприниматель Акшин Гусейнов убил свою 26-летнюю подругу. После смерти он перенес ее окровавленное тело в ванну, залил водой, а после записал видео, где признался в содеянном и заявил, что теперь намерен убить девятилетнего брата своей сожительницы. Также он оскорблял мать погибшей.

Гусейнов жестокого расправился с ребенком, записав происходящее на видео. После он отправился на машине своей жертвы в поселок Джубга, где недалеко от берега оставил автомобиль и скрылся, пишет «РИА Новости». В видео он признавался, что намерен «увидеть, что после смерти».

Также Гусейнов рассказал, что убитая до того, как он впал в ярость, призналась, что изменяла ему с августа. Мужчина сказал, что устал следовать за своей мечтой: заработать столько денег, чтобы менять политику стран и мира.

Сосед Акшина Гусейнова в комментарии Life.ru отметил, что тот был эмоционально неустойчив с детства: «С детства он отбитый был, хулиган. Пацанское детство, всегда лез в драки, борец за справедливость. Не ожидали от него убийства, а то, что он такой нестрессоустойчивый».