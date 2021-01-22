Генпрокуратура назвала статьи УК, по которым могут судить участников акции 23 января

Главное управление СКР возбудило уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, пишет «Интерфакс». В ведомстве пояснили, что дело возбуждено по многочисленным обращениям родительских объединений, опубликованных в СМИ.

Перечисляются социальные сети, через которые якобы сторонники оппозиционера Алексея Навального распространяют призывы выходить на митинги: «ВКонтакте», TikTok, Twitter, Instagram, YouTube.

В ведомстве высказывают опасения за здоровье школьников в связи с эпидемиологическими обстоятельствами.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания», – пишет СК.

Ранее призывы «провести время с детьми» в субботу опубликовало Министерство просвещения.

Генпрокуратура тем временем сообщает, что против участников несанкционированных акций могут возбудить дела по статьям о массовых беспорядках.

«Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК», — заявил представитель ведомства Андрей Иванов.

До этого в Генпрокуратуре предупреждали, что в случае агитации среди несовершеннолетних могут применяться статьи о «вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления» и «вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».