Любовь Соболь отпустили из суда со штрафом в 250 тысяч рублей

В Москве Симоновский суд оштрафовал юриста Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга, пишет «Интерфакс».

Против другого сотрудника ФБК* Георгия Албурова составлен аналогичный протокол. Еще одному сотруднику, Владлену Лось, выдано уведомление с требованием покинуть территорию РФ. Он является гражданином Беларуси.

Также сегодня задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, а сам оппозиционер был задержан еще 17 января в аэропорту по прибытии с реабилитации в Германии.

* «Фонд борьбы с коррупцией» признан Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента