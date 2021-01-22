Албурова обвинили в организации митинга за твит без времени, места и даже города

Расследователя Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова, который был задержан накануне, обвинили в организации несогласованной акции в Москве 23 января. Кроме того, что самого митинга ещё не было, в сообщении, на которое ссылается суд, нет никаких конкретных данных о нем.

В опубликованном им документе следствия утверждается, что активист является организатором митинга в Москве.

Однако в самом твите, на который ссылаются обвинители нет данных о месте, времени и даже дате предполагаемой протестной акции. В приведенном сообщении лишь приводится ссылка на само обращение Алексея Навального из зала суда. На момент публикации этого обращения ни о каких конкретных протестах речи не шло — ФБК* объявил о них только вскоре после этого. В видео Навальный призывает людей протестовать, потому что это якобы единственное, чего боится власть, но он не только не называет ни даты, ни времени, ни места, но даже и города или региона.

Каким образом следователи сумели связать это с конкретным митингом в Москве остается непонятно.

«Ну надо же, в осмотре преступного твита и видео в нем отказали. Прямо представляю как в ЕСПЧ удивятся организации митинга без указания даты, времени, места и даже страны, — комментирует происходящее сам Албуров. —

Кстати, все следующие митинги в Российской Федерации тоже я организую, получается. Кто знает какой из них я имел в виду, судите за все»

*ФБК объявлен российскими властями так называемым «иностранным агентом»