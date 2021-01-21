24,5 вместо 25: Рядовому Шамсутдинову скостили всего полгода за убийство 8 обидчиков

Убивший восьмерых обидчиков-сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Льва Асауленко.

Напомним, в октябре 2019 года молодой человек, отбывая срочную службу в Забайкалье застрелил восемь человек из числа сослуживцев, которые издевались над ним и другими солдатами. В день убийства Шамсутдинову предупредили, что его «опустят».

Гособвинение запрашивало для Рамиля 25 лет лишения свободы, а присяжные попросили о снисхождении. В итоге молодому человеку скостили только полгода.

Один из обидчиков Шамсутдинова признал вину в дедовщине и был приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей и двум годам условно.