25 лет для Шамсутдинова и Минск без ЧМ по хоккею. Новости к утру 19 января

Государственное обвинение запросило для рядового Рамиля Шамсутдинова 25 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Напомним, молодой человек убил восемь человек во время срочной службы в Забайкальском крае. Он утверждал, что в день совершения преступления обидчики обещали его «опустить».

Родственники убитых старослужащих ранее подали иск против Шамсутдинова на 28 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в стране намерены приступить к вакцинации российским препаратом «Спутник Ви» раньше назначенного срока. Предполагается, что уже сегодня между Карагандинским фрамкомплексом и РФПИ будет заключен договор, а вакцинопрофилактика начнется в стране уже 1 февраля. Об этом пишет «РИА Новости».

Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Иван Жданов на своей странице в Facebook заявил, что вчерашний суд над оппозиционером Алексеем Навальным «окончательно сломал судебную систему». Он возмутился правовой безграмотностью, которую использовали против политика.

«Все эти статьи [упоминаемые в постапновлении] находятся в открытом доступе и каждый может убедиться, что в них нет права ни заключать условно осужденного под стражу (как просила полиция), ни продлять срок задержания, как это сделал суд. Статья 46 УИК вообще не относится к условно осужденным лицам, она регулирует ответственность осужденных к исправительным работам».

Международная федерация хоккея окончательно лишила Беларусь права участвовать в организации Чемпионата мира по хоккею в этом году. Причиной стало невозможность интернациональной организации влиять на соблюдение безопасности во время проведения мероприятия, пишет «Новая газета».

Ранее три крупных спонсора отказались от финансирования ЧМ-2021 в случае, если он пройдет в Беларуси. Возможно, все матчи запланированных на лето соревнований состоятся в Латвии.