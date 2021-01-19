Жертва "Системы"

Молодой сотрудник холдинга олигарха Владимира Евтушенкова умер накануне очередного IPO компании.

Ему только, сразу после Нового года, исполнилось 19 лет. Всего 19. В таких случаях говорят, «еще жить да жить». Но 9 января 2021 года молодой «резчик бумаги, картона и целлюлозы, – как отстраненно написал о погибшем Следственный комитет, – при выполнении работ на оборудовании по производству бумаги, вследствие допущенных при организации работ на предприятии нарушений требований охраны труда получил травмы несовместимые с жизнью».

Несколько сухих слов, за которыми — большая трагедия. Вот только новость об этом производственном ЧП, разумеется, не попала в число федеральных. Да что там, ее нет даже на сайте «Segezha Group», в которую входит Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, где работал и где умер погибший парень. За этот январь там пока упомянуты только четыре новости — о модернизации производства, о цифровизации управления им, об открытии Инновационного центра и, неожиданно, о «начале решения проблемы с безнадзорными животными». Но нет ни слова о проблемах с безопасностью труда и заботе о жизни простых рабочих. Нет человека — нет проблемы?

Звучит цинично, но, негативные новости — не лучший спутник для капитализации компании, которая собирается выйти на IPO: 15 февраля собрание акционеров АО «Сегежа Групп» будет обсуждать увеличение уставного капитала холдинга через размещение дополнительных акций по открытой подписке. Сделать это собираются уже в этом году. Пока на комбинате еще кто-нибудь не погиб.

Сегежский ЦБК и прежде обвиняли в смерти. Правда, до сих пор речь шла лишь о массовой гибели птиц, которая прокатилась по городу в ноябре 2019-го. Тогда лаборатория «Экология жизненного пространства» на средства местных жителей провела независимую экспертизу и пришла к выводу: «Предполагаемым источником загрязнения воздуха является Сегежский ЦБК. Правда, на самом ЦБК с такими нелестными для себя выводами, естественно, соглашаться не стали. А то, что Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия регулярно тоже подает на бумажников в суд, так что ж — контора пишет, птицы, оказывается, сами мрут от орнитоза, а желтый снег тоже выпадает сам по себе. С теми, кто в этом сомневается, комбинат даже не стесняется судиться, тратя на это корпоративные средства. Лучше бы эти деньги потратили на защиту природы и охрану труда. По данным базы «СКРИН. Контрагент», в 2019 году при выручке 23 с половиной миллиарда рублей, чистая прибыль предприятия составила почти 6 млрд. На новые очистные фильтры хватило бы за глаза. Хотя, конечно, гораздо приятней пустить эти средства на нужды акционеров. Ну или, как минимум, на пиар в канун IPO, чтобы, умолчав о проблемах, загнать акции компании подороже - желательно иностранным инвесторам, которые будут не в курсе реального положения дел. Ведь сомнительно, что потенциальным компаниями расскажут, например, о том, что следственным отделом по г. Сегежа СК России по Республике Карелия «по факту смерти работника АО «Сегежский ЦБК» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)». Наказание, между прочим, до 4 лет. Конечно, вряд ли владельцы и даже управленцы АФК «Система» такое наказание понесут (мы все понимаем, почему), но о даже о подобных подозрениях лучше молчать.

Даже то, что следователи усмотрели в трагедии не халатность погибшего, а нарушения требований охраны труда, допущенные при организации работ на предприятии, уже само по себе удивительно. То есть, не так, чтобы уж совсем удивительно, поскольку правоохранительные органы не могли не получить информацию, что на предприятии действует устное указание руководства об устранении любых неполадок бумагоделательной машины без остановки производственного процесса, чтобы не допустить снижения объемов производства перед выходом компании на IPO. Но все равно, многие ли уверены, что эта оперативная информация не найдет подтверждения, и виноватым в конечном счете окажется сам погибший парень, который по собственной инициативе полез в работающую машину?

В конце концов, Сегежа — город маленький, что называется, депрессивный, а местный ЦБК тут кормит каждую четвертую, если не третью семью. Поэтому и снег тут — белее желтого, и птицы мрут не от выбросов, а от орнитоза, и рабочие — камикадзе, и массовые жалобы пациентов на холод в Сегежской ЦРБ, которую обеспечивает теплом комбинат, проверка не подтверждает. А если что из нарушений и подверждается, то от этого всегда можно отделаться легким испугом и штрафом.

И как в такой ситуации скромный следователь местного отдела сможет объективно и всесторонне расследовать уголовное дело по факту трагической гибели молодого рабочего? Вопрос не в личности самого следователя. Будь он или она трижды принципиальным и опытным, дадут ли ему дойти до первопричины ЧП? Захочет ли кто-то на самом комбинате рисковать работой и зарплатой ради торжества справедливости? И если найдутся такие люди, помогут ли следствию их показания «дойти» до руководства крупнейшего лесопромышленного холдинга России («Segezha group»)? Пока только вопросы, а будут ли на них ответы – время покажет. Но в АФК «Система» об этом нам вряд ли расскажут, ведь это напрямую ударит по финансовым интересам олигарха Евтушенкова. Не на то IPO напали.

Вероятно поэтому прощание с погибшим 9 января резчиком проходило не торжественно на территории ЦБК, а, как рассказали его знакомые в соцсетях, в похоронном бюро «Память» на улице Ленина в Сегеже. Память об этой истории — то, что накануне выгодного размещения акций гораздо выгодней забыть.