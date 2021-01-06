Правительство РФ утвердило территориальное деление виноградопригодных земель

В России утверждено территориальное деление виноградопригодных земель в соответствии с требованием нового отраслевого закона о виноградарстве и виноделии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение с официального интернет-портала правовой информации.

В документе прописаны наименования семи виноградо-винодельческих зон, девяти районов внутри них, а также тринадцати виноградо-винодельческих терруаров.

В число виноградо-винодельческих зон входят: Дагестан (внутри этой зоны 28 виноградо-винодельческих районов и один терруар — Дербентский), Долина Дона в Ростовской области (55 районов, один терруар — Арпачин), Долина Терека в Кабардино-Балкарии, Крым, Кубань, Северная Осетия-Алания и Ставрополье.

На Кубани (Краснодарский край) определены девять виноградо-винодельческих районов (Абинск, Анапа, Восточное Приазовье, Геленджик, Долина реки Афипс, Крымск, Новокубанск, Новороссийск, Таманский полуостров) и 11 терруаров (Виноградники Геленджика, Дивноморское, Долина Лефкадия, Абрау-Дюрсо, Мысхако, Семигорье, Голубицкая стрелка, Курень Титаровский 1794, Сенной, Тмутаракань, Южный берег Тамани).

Территория Крыма и Севастополя разделена на 13 виноградо-винодельческих районов и 36 терруаров (в их числе — Пантикапей, Кафа, Алушта, Коктебель, Судак, Солнечная долина, Ливадия, Массандра, Магарач, Партенит).

Вступивший в силу в июне закон «О виноградарстве и виноделии» запрещает использовать для производства вина импортные виноград, вино, виноградное сусло и подразумевает территориальное деление виноградопригодных земель. Земли делятся на виноградо-винодельческие зоны, состоящие из виноградо-винодельческих районов. Виноградо-винодельческие районы могут включать один или несколько виноградо-винодельческих терруаров. Территориальное деление виноградопригодных земель утверждается и изменяется правительством по представлению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.