Женщины и скрытые таланты: астролог раскрыла неожиданные черты характера Владимира Путина

Вторая половина 2020 года принесла России не только вторую волну пандемии, но еще и серьезнейшую информационную атаку, связанную, прежде всего, с многочисленными утечками, касающимися первых лиц государства. Многие эксперты сразу же признали, что многочисленные публикации и заявления политологов преследуют одну цель — ослабить позиции российского президента Владимира Путина.

Более того, отдельная группа экспертов даже обозначила примерные очертания этой атаки, выводя в публичное пространство нарративы о том, что Владимир Владимирович постепенно теряет контроль, что недопустимо в условиях кризиса, в котором оказалась страна, а потому может лишиться президентского поста. Некоторые из политологов даже обещали широкой общественности громкие перестановки во власти ближе к новогодним праздникам. Сейчас уже нет смысла говорить о том, какие аргументы приводились в пользу этой версии, тем более что они носили совершенно разнонаправленный характер, да и в целом Кремль, правительство и другие институты власти, кажется, сохранили прежний облик и даже демонстрируют небывалую непоколебимость во всем, что касается решения ключевых для государства вопросов.

Как бы там ни было, но информационная атака на главу российского государства продолжается, а потому заявления о возможном уходе Путина с поста номер один в стране могут только усилиться. Впрочем, как утверждает астролог Ирина Толмачева, на самом деле глубокий кризис, в котором Владимир Путин оказался в 2020 году, лично для него миновал, а потому ситуация для президента стабилизировалась и ожидать потери власти ему не стоит. Впрочем, незначительные потрясения для него все еще возможны. Помимо этого, астролог рассказала о некоторых скрытых чертах характера президента.

«Сначала хотелось бы отдельно сказать — кризис у Владимира Путина уже миновал. И миновал он уже давно: был период, когда было некое напряжение, когда Путин мог потерять власть. Этот период уже прошел, по крайней мере внешне. В то же время, уже весной глава государства может впасть в депрессию, которая не связана с государственными делами, но это не опасная для него ситуация. Предстоящие выборы в Госдуму никак не отразятся на президенте страны. В целом до определенного времени, в течение ближайших нескольких лет, для Путина все будет спокойно — он не потеряет власть в жесткой форме.

Что из себя представляет президент, как личность? Во-первых, Путину нравятся эффектные, независимые, яркие и интеллектуальные женщины. К слову, возможная весенняя депрессия может быть связана именно с этим — он захочет обновить свои интересы. Он очень талантливый как политик, у него есть силы, чтобы пропускать через себя мощные энергии власти. Что недопустимо в отношении с ним — это давление. Путин — человек непредсказуемый: его можно ограничить в каких-то моментах, а потом получить неожиданный ответ. Также у него очень хорошо развита интуиция. Владимир Путин — очень талантливый человек, и вместе с этим он очень сложный», — рассказала Ирина Толмачева.