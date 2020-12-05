У памятника Пушкина прошел митинг "Патриотов России": Фоторепортаж

На Пушкинской, где ровно 55 лет назад, в день Конституции СССР, советские диссиденты провели первый «Митинг гласности», сегодня собрались сторонники партии «Патриоты России».
05 декабря, суббота
04 декабря, пятница
03 декабря, четверг
На Пушкинской, где ровно 55 лет назад, в день Конституции СССР, советские диссиденты провели первый «Митинг гласности», сегодня собрались сторонники партии «Патриоты России».
Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает