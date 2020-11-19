YouTube прервал марафон с Вексельбергом и Богомоловым из-за Артемия Троицкого

Фридмана, Блаватника, Парфенова и Нетаньяху собирали в онлайне, чтобы помочь одиноким российским старикам.

Благотворительный онлайн-марафон Российского еврейского конгресса впервые проходил в формате онлайн-трансляции и изобиловал техническими сбоями и курьёзами. Зато онлайн-режим позволил принять участие в проекте звёздам форбсовских списков Виктору Вексельбергу, Михаилу Фридману, Лену Блаватнику, а также Леониду Парфёнову, Борису Берману и Ильдару Жандарёву, Константину Богомолову, новому худруку «Современника» Виктору Рыжакову, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и даже премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

Еврейский конгресс подготовился к марафону основательно: заставки, ролики, сногсшибательная ведущая Татьяна Фельгенгауэр, новый посол Израиля, который говорит по-русски лучше, чем главный раввин России Берл Лазар, и которого (посла) все называли чуть ли не на «ты». Устроили даже виртуальное фойе в формате видеотрансляции в Zoom’е, в котором гостеприимный президент конгресса Юрий Каннер пригласил всех к мероприятию фразой: «Каждый может выпить и закусить, если у него с собой что-то есть»…. С «фойе»-то и не заладилось с самого начала.

Татьяна Фельгенгауэр

Марафон казался праздником большой еврейской семьи, и когда высокопоставленные лица в Zoom’е стали произносить речи, всё «фойе» гудело разноголосицей, как это обычно и бывает на светских тусовках: десятки микрофонов были включены, и у кого что дома шумело, то слышали все члены конгресса. «У кого дети?», «Выключите микрофоны!» – то и дело не выдерживал кто-то в «фойе», но от этого гвалт становился ещё более громким и зловещим. Хорошо, что евреи – люди культурные: никто ни разу так и не матюкнулся.

Когда с технической частью разобрались, Берл Лазар рассказал про многое – от глобальных проблем современности до состава продуктовых наборов, которые получат одинокие граждане категории 65+, не выходящие из дома, – вплоть до пончиков к празднику Ханука и Торы.

Помимо благотворительного сбора для стариков, Еврейский конгресс раздавал и премии. Первым лауреатом стал премьер Нетаньяху, и поздравительную речь в его честь произносил господин Вексельберг. «Благодаря усилиям Нетаньяху, арабские государства смогли восстановить…» – читал с бумаги Виктор Феликсович, а сверху раздавался голос ведущей Фельгенгауэр: «Скажите, Нетаньяху будет?», «Кто-нибудь слышит меня?» Опять микрофоны не выключили! Татьяна в своих закулисных технических разговорах, к сожалению, тоже не порадовала ничем пикантным, пришлось дослушивать протокольную речь Вексельберга. Когда появилась запись с обращением Нетаньяху со здравицами в адрес Путина, звук на части устройств почему-то пропал... Спасли титры.

Биньямин Нетаньяху

Совсем уж дерзко получилось с Артемием Троицким. Его позвали, чтобы он оформил для марафона музыкальную программу. Артемий – уважаемый человек в мире музыки, отделываться песней «7 40» не хотел, отработать планировал со всей душой. Начал с короткого эссе о нобелевском лауреате Бобе Дилане, которого отрекомендовал как главного еврейского музыканта, и с его песни False Prophet. Ею же пришлось и закончить, причём резко на середине песни: YouTube обрубил трансляцию марафона – по-видимому, из-за проблем с авторскими правами. Получилось в лучших традициях стереотипов о евреях: Дилан, поговаривают, очень щепетильно относится к тому, что кто-то бесплатно вот так берёт и ретранслирует в интернете его музыку, ну а еврейский конгресс, несмотря на присутствие отборных персонажей из списка Forbes, не озаботился тем, чтобы ему заплатить. Пара минут чёрного экрана от блюдущего авторские права YouTube, ещё пара минут заставок марафона нон-стоп – и вуаля, мероприятие снова продолжается!

Артемий Троицкий

Присутствие культурной и бизнес-элиты с лихвой покрыло все онлайн-неурядицы. Леонид Парфёнов взял интервью у Михаила Фридмана.

Совладелец «Альфа-групп» порадовал прогнозом, что «ковид уйдёт в прошлое, и к лету следующего года мы об этом начнём забывать». Парфёнов несколько раз пригрозил Фридману, что запомнит его прогноз.

Михаил Фридман

Берману и Жандарёву отдали на растерзание (интеллигентное, разумеется) осевшего в Британии с миллиардами фунтов одессита Лена Блаватника, однокурсника Виктора Векельберга. Блаватник хоть и оговорился, что дефолт 2008 года напугал его больше, чем весь этот ковид, тем не менее страху нагнал изрядно: «Мы проходим в какой-то форме через третью мировую войну… Никто не знает, каким будет вирус через несколько лет… Надутый шар сдулся… В Америке почти не снимают фильмы…».

Лен Блаватник

Режиссёр Константин Богомолов панические атаки не поддержал и был созвучен скорее Фридману. Сиял, лихо рассуждал о digital-проектах, напомнил, что готовит у себя в театре спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция», и заключил: если онлайн-проект не сможет собрать зрителя в реальности, то и не нужно им заниматься.

Константин Богомолов

Под занавес трёхчасового марафона организаторы отчитались, что миллионы собраны. В основном, конечно, добрыми олигархами. Многочисленные Марии и Петры, перечислявшие по 50-100 рублей, кажется, делали это только для того, чтобы увидеть свою фамилию на экране. Хочется верить, что хотя бы некоторых стариков на собранные деньги удастся накормить и обогреть.

А Боб Дилан обойдётся.