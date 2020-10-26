Громкий скандал в обществе глухих

Очередной XXVII съезд Всероссийского общества глухих (ВОГ) пройдет 12–14 ноября 2020 года в столичном регионе. От его результатов зависит, останется ли ВОГ карманной кормушкой для узурпировавшего власть и проворовавшегося президента или трансформируется обратно в организацию, призванную защищать интересы сотен тысяч российских инвалидов по слуху.

Засланный казачок

Если заглянуть в раздел «Руководство» на сайте Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ), то можно заметить любопытную особенность: о президенте и троих из четверых вице-президентов сообщается довольно много сведений. Приведены их биографии, в которых подробно указано, в каких школах для слабослышащих детей они обучались, какие высшие учебные заведения оканчивали, где работали и как именно строили карьеру. А вот про четвертого заместителя главы общества, Александра Качергиса, написано куда меньше и со странными оговорками: «в пределах своих полномочий» и «в пределах своей компетенции»: «Временно исполняет обязанности президента ОООИ ВОГ. Руководит деятельностью Аппарата ОООИ ВОГ в пределах своих полномочий. Координирует деятельность структурных подразделений Аппарата ОООИ ВОГ в области экономики и финансов, международных отношений, правового обеспечения, эксплуатации и использования имущества ОООИ ВОГ, секретариата и отдела эксплуатации Аппарата ОООИ ВОГ. Контролирует деятельность ННЧУ “Санаторий Маяк” ВОГ. В пределах своей компетенции выполняет представительские функции, осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, государственной власти и местного самоуправления субъектов Федерации, другими организациями Российской Федерации».

Каких именно полномочий и чем измеряется его компетенция? Отчего вдруг такая избирательная скрытность и таинственность, а также внезапный слом стандартного информационного шаблона?

Всё это — отголоски войны за власть, которая продолжается в обществе глухих. Против президента ВОГ Валерия Рухледева в январе 2018 года возбуждено уголовное дело о хищении 320 млн рублей, принадлежащих Всероссийскому обществу глухих, однако все это время он пытается сохранить контроль над обществом и, даже находясь под арестом, умудрился протащить в руководство своего ставленника. А на войне, как известно, все средства хороши: Рухледеву не помешало даже то, что Качергис слышащий и не знает жестового языка, как другие вице-президенты. Если верить источнику в обществе, временно исполняющий обязанности президента ОООИ ВОГ общается с сотрудниками аппарата с помощью переводчика. Прямо из-под ареста опальный президент Валерий Рухледев 3 февраля 2020 года издал указ о том, что отменяет прошлое распоряжение 2018 года о назначении врио Станислава Иванова. Чем-то последний стал неугоден. Отказался участвовать в махинациях и не пошел на поводу у шайки преступников?

Кстати, такая бурная активность — прямое нарушение условий домашнего ареста. Однако Рухледев нарушал наложенные на него ограничения и раньше. Именно поэтому в марте 2019 года следователи обратились в Тверской суд с ходатайством о замене домашнего ареста на содержание в СИЗО: в его квартире главу ВОГ без ведома следствия навещали посторонние, а сам обвиняемый, несмотря на запрет пользования интернетом, общался с помощью видеосвязи по мессенджеру. Тогда Валерий Рухледев оказался в камере столичного СИЗО, однако потом снова вышел под домашний арест, а сейчас и вовсе пользуется условной свободой. По данным СМИ, до 28 ноября 2020 года суд наложил на Рухледева «запрет определенных действий».

Вместе с обвиняемым в махинациях президентом из-под ареста вышли и его подельники — бывший главный юрист ВОГ Евгений Новосельцев и экс-начальник управления финансов ВОГ Татьяна Зембатова. А вот Ирине Руденко отвертеться не удалось: ее посадили на 3,5 года. Близкая подруга и помощница юриста ВОГ Новосельцева с 2011 по 2014 год «создавала и приискивала подконтрольные юридические лица в качестве фиктивных контрагентов ОООИ ВОГ и его дочерних организаций и управляла их банковскими счетами, предпринимала действия к обналичиванию денежных средств, добытых в результате хищений, принимала меры к сокрытию преступлений».

Почем опиум для народа?

Сколько же похитила у неслышащих шайка, по данным следствия, возглавляемая президентом ВОГ, в прошлом известным борцом, который решил вести нечестную игру, обкрадывая своих? Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых Рухледева, Новосельцева и Зембатовой содержат более 40 томов и касаются махинаций при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о ремонте и реконструкции различных помещений организации. Однако это только доказанные случаи, на самом деле сумма убытков, причиненных старейшей российской общественной организации ее президентом, должно быть куда больше.

Так, журналистка и телерадиоведущая, депутат Мосгордумы и автор книги «Моя мафия» Наталия Метлина пишет: «Он продал 74 объекта, принадлежавшие ВОГ, только в России на нем недвижимости на полмиллиарда рублей!.. А еще есть объекты за рубежом! И все это время глухие, а их в стране около полутора миллионов, не могли получать слуховые аппараты, прибавки к пенсии, сурдопереводчиков. Полмиллиона из них практически не умеют читать и писать, дефицит кадров сурдопедагогов — более 20 000 по стране, а вузы выпускают 100 человек в год».

Валерий Рухледев возглавил ВОГ в 2003 году, как писали «АиФ», при поддержке кавказских преступных группировок, на деньги которых была куплена лояльность глав региональных отделений общества. После прихода к власти он окружил себя слышащими помощниками и переделал устав организации таким образом, чтобы стать фактически ее собственником. В материалах уголовного дела описано, как Валерий Рухледев на основании постановления ВОГ стал «единоличным исполнительным органом общества... обладающим правом распоряжаться вверенным ему в силу занимаемой должности имуществом ВОГ и совершать сделки от имени общества без дополнительного согласования».

Что же могли выиграть мафиози, вливая деньги в «предвыборную кампанию» бывшего борца? Многое. Общественная организация людей — инвалидов с полной или значительной потерей слуха была создана в СССР в 1926 году. В то время ВОГ щедро выделяли здания и производственные комбинаты, которые обеспечивались госзаказами. Кроме того, у глухих были свои дома культуры, санатории, дома отдыха и многое другое. ВОГ принадлежали в общей сложности сотни зданий и земельных участков различного назначения по всей России. Конечно, такой жирный кусок не мог остаться без внимания ОПГ. Кроме того, в 1990-х государство предоставило Обществу глухих весомые льготы на ввоз из-за рубежа акцизных товаров. А вот это уже было натуральное золотое дно для бандитов: водка, сигареты, бензин.

И Рухледев не упускал ни одного из способов заработать деньги на обществе инвалидов. Следствие получило информацию, что с недвижимостью действовали по отработанной схеме: здания предприятий и домов культуры ВОГ по всей России продавались по бросовым ценам «правильным людям», а разницу между ценой, обозначенной в документах, и реальной рыночной президент ВОГ получал наличными. Те помещения, которые можно было сдать в аренду, сдавались тоже «вчерную». Разворовывались даже пособия, которые выделяло государство. Руководство ВОГ не стеснялось приписывать «мертвые души», которые якобы пользовались услугами сурдопереводчиков, а также организовывать фиктивные рабочие места и распродавать выделенное для инвалидов оборудование. Целевые субсидии на ремонт зданий ВОГ тоже шли в карман команды президента.

В центре Геленджика, на набережной, на месте, где находился специализированный пансионат для глухих «Дружба», теперь высится отель. А ведь «Дружба» была уникальным заведением, где могли лечиться и отдыхать как маленькие, так и взрослые инвалиды по слуху, так как персонал набирался из специалистов, владеющих жестовым языком.

Другой случай: расположенное в центре Великого Новгорода на улице Связи нежилое помещение площадью 2500 кв. м было на балансе социально-реабилитационного предприятия «Видеокон». 100% уставного капитала принадлежало ВОГ. В 2013 году эту долю продали ООО «Медстандарт» за 500.000 рублей. Через два месяца новый и единственный акционер организовал передачу в свою собственность и здания. То есть он фактически купил за полмиллиона рублей, или по 200 руб. за 1 кв. м, здание стоимостью не менее 40 млн руб. Таким же образом, через долю в уставном капитале были проданы здания в Курске — за 16.499 рублей и Ульяновске — за 100.000 рублей. В Санкт-Петербурге глава ВОГ продал «Пальмиру» — социально-реабилитационное предприятие площадью 7000 кв. м и «Слух» площадью 3000 кв. м. почти даром — по данным СМИ, за 900.000 руб. Реальная их стоимость, конечно, в десятки раз больше. Таких примеров — десятки по всей России.

Как подсчитали «Аргументы и Факты», за 15 лет управления Рухледева из 90 предприятий, где работали глухие, у общества осталось лишь шесть.

Однако у глухих еще есть что взять: во владении ВОГ пока находится 191 здание и 1 млн га земли.

О душе бы подумал, Маргадон

А еще есть полуживой Театр мимики и жеста (ТМЖ), директор которого, вице-президент ВОГ Николай Чаушьян, действует в полном соответствии с правилами, установленными его руководителем Рухледевым. Огромное здание у метро «Партизанская», которое могло бы стать центром культуры для глухих, сдается в аренду. Не исключено, что тоже «вчерную», за нал, который идет ему в карман, хотя это должны проверять уже более компетентные органы. По рассказам очевидцев, в театре работают глухие актеры, которым «платят три копейки, они концы с концами не сводят, играют один-два спектакля в месяц на нескольких зрителей, это при том, что в России существуют талантливые молодые глухие коллективы, которые выступают с аншлагами, даже не имея здания и регулярной зарплаты». Наши собеседники предполагают, что Чаушьян даже пишет подметные письма в Минкульт с доносами на конкурентов.

Как заявил Сергей Бидный (так зовут директора Театра неслышащих актеров «Недослов», ставящего пластические спектакли и спектакли на жестовом языке) этот коллектив прекратил попытки коллаборации с Театром мимики и жеста, даже несмотря на то что «Недослов» успешно выступил на сцене ТМЖ на международном фестивале «Территория жеста». «Мы хотели совместно заниматься творчеством, предлагали проекты, постановки, но с их стороны не увидели желания что-то делать для нашего общего, как мы считали, зрителя. Сейчас мы уже пришли к пониманию того, что руководство театра мимики и жеста воспринимает “Недослов” как прямых конкурентов. В руках директора ТМЖ Николая Сергеевича Чаушьяна, который является одновременно и вице-президентом ВОГ, находится еще и административный ресурс, и он использует этот рычаг для того, чтобы доставить нам дополнительные проблемы. Приведу пример: мы получили президентский грант на гастроли в российских регионах, на бесплатный показ наших спектаклей для местных зрителей. Я обратился в центральный аппарат Всероссийского общества глухих, попросил информационной поддержки — опубликовать информацию о том, что Театр неслышащих актеров «Недослов» едет в регионы, в Сибирь, Центральное Поволжье. На что мы получили отказ. Прямым текстом было сказано: вы наши конкуренты, мы вам помогать не будем. История ниже плинтуса, недопустимая. И такое отношение — проблема для всего сообщества неслышащих, и эту ситуацию надо менять».

Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото

А в 2011 году до Министерства спорта и туризма РФ дошли жалобы о поборах с сурдлимпийцев — глухих и слабослышащих спортсменов. Они и их тренеры заявляли, что Сурдлимпийский комитет России (СКР), возглавляемый уже знакомым нам Валерием Рухледевым, требовал отчислять минимум десятую часть призовых за право участия в соревнованиях. Конечно, Рухледев настаивал на том, что все «пожертвования» происходят исключительно на добровольной основе, но смущает массовость добровольцев: 90% сурдлимпийцев предпочли не связываться со всемогущим вымогателем и отдать честно заслуженные деньги в его «общак». А остальным Рухледев безжалостно разрушил карьеры. Кстати, несмотря на то, что председатель СКР рассказывал, что деньги якобы идут на поддержку глухих спортсменов, на самом деле комитет не особо тратил средства на соревнующихся: по свидетельству тренеров, даже пули для стрелковых состязаний нужно было покупать самостоятельно, не говоря уж об оплате проезда. По данным «Новой газеты», на этой «добровольной» десятине Рухледев и Сурдлимпийский комитет России заработали свыше 1,8 млн евро только после одной олимпиады 2009 года в Тайбэе.

Царь, просто царь

Такая бурная деятельность по отъему дензнаков у населения принесла весомые плоды: после возбуждения уголовного дела появилась информация, что Валерий Рухледев владеет объектами в Швейцарии и США, а его личная недвижимость в России оценивается примерно в полмиллиарда рублей. Вдвое больше, согласно материалам уголовного дела, записано только на ближайших родственников Рухледева. В 2018 году Тверской суд г. Москвы постановил наложить арест на имущество, принадлежащее супруге Рухледева: «здания площадью 114 кв.м, 391 кв.м и 259 кв. м в г. Долгопрудный; сооружения протяженностью 491 м в г. Долгопрудный...», а также счета, земельные участки и девять объектов недвижимости с долевой собственностью.

Однако не всё коту масленица: на попытке продать здание центрального офиса ВОГ в Москве на улице 1905 года, стоимость которого предварительно оценивалась в 1 млрд рублей, схема сломалась и Рухледева арестовали. Однако он снова рвется к власти, и многое зависит от предстоящего съезда Всероссийского общества глухих в ноябре 2020 года. Сможет ли объединение защититься от окончательного разворовывания? Не пора ли ВОГ, мощнейшей общественной организации, включающей в себя 76 региональных отделений и 878 местных, с первичными ячейками во всех субъектах Российской Федерации, сообществу, за спиной которого стоят сотни тысяч российских граждан, страдающих глухотой, перечитать собственный устав? Там, несмотря на поправки Рухледева, ничего не сказано о том, что ВОГ — это личный кошелек президента. Там написано про те изначальные цели, для которых создавалась эта организация: содействие в обеспечении глухим равных с другими гражданами РФ прав и возможностей, интеграции глухих в современное общество.

Не пора ли ВОГ повернуться лицом к тем, ради которых она создавалась?