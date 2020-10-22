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А есть ли повязка на глазах у Фемиды…

Общество
12:35, 22 октября 2020

А есть ли повязка на глазах у Фемиды…
Global Look Press
Global Look Press

Как мы знаем, в соответствии с Конституцией Российской Федерации суды у нас в стране все как один независимы и беспристрастны, и граждане должны видеть в судебной системе институт защиты своих прав и свобод. К сожалению, далеко не всегда желаемое может одновременно быть и действительностью. И это проблема уже не просто судейской системы, но и власти в целом. Ибо невозможно заслужить доверие общества, на глазах которого творится судебное беззаконие. Особенно, если это происходит в относительно небольшом и удаленном от федерального центра анклаве – Калининградской области.

Есть в Калининграде такой замечательный судья местного арбитражного суда – Сергей Геннадьевич Ефименко. Казалось бы, человек достойный, заслуживающий уважения профессионал, с 2006 года осуществляющий полномочия федерального арбитражного судьи. Такой судья априори должен быть символом грамотного и справедливого правосудия. Или нет? Давайте приглядимся.

Судья Ефименко, например, очень часто рассматривал иски застройщиков по земельным отношениям к местной администрации и Росреестру.

В частности, рассматривал дела по отмене правил землепользования и застройки в Калининграде.

В итоге правила землепользования отменялись, а застройщик получал возможность строить здания высотой, превышающей этажность, зафиксированную в правилах. Наверное, господина Ефименко просто подводило зрение, ибо даже школьник может различить: сколько у здания этажей.

Многим в Калининграде памятны скандалы и вокруг решения судьи Ефименко по спору между компанией «Балтийский курорт» и Администрацией Балтийского района о взыскании с последней компенсации за построенную инфраструктуру. Компания внезапно попыталась отказаться от договора аренды (на основании которого был заключен договор купли-продажи земли), обосновывая это тем, что на арендуемом земельном участке расположены несколько объектов культурного значения регионального значения, в результате чего, по версии фирмы, реализация рекреационного проекта стала невозможной, а продолжение арендных отношений – нецелесообразным. Судья открыто встал на сторону бизнесменов, постановив взыскать в их пользу из бюджета 118 млн рублей, и лишь вышестоящие инстанции отменили это незаконное решение. И таких отмен решений Ефименко было не одно и не два.

Уместно также вспомнить и другое резонансное дело, в рамках которого судья Калининградского арбитражного суда Сергей Ефименко отклонил иск прокурора Калининградской области о признании ничтожным договора на передачу в аренду частной компании муниципального колеса обозрения в парке «Юность».

В дальнейшем  Сергей Ефименко проявил себя уже в рамках спора по требованию прокуратуры признать незаконным строительство по постановлению главы Калининграда структурой группы компаний «Вестер» торгового центра прямо под боком у исторического здания биржи. В итоге судья Ефименко С.Г. принял решение в пользу структуры «Вестера», признав действия городских чиновников законными. И это при том, что Московский районный суд, где рассматривался подобный иск от прокуратуры и жителей соседних домов, признал действия команды главы Калининграда по выдаче разрешения на строительства структуре «Вестера» противоречащими законодательству.
Может, совпадение, но именно по итогам указанного календарного года уважаемый судья Ефименко С.Г. не стал публиковать сведения о своих доходах и имуществе. Очень странно, если не сказать больше. Настолько странно, что впору задаться вопросом: откуда у простого служителя Фемиды авто представительского (люксового) класса (porshe cayeene), стоимость которого несопоставима с доходами федерального судьи. Наверняка, злопыхатели подбросили.

Хорошо еще, что после ряда неоднозначных решений судья Ефименко был выведен из судебного состава, который занимается рассмотрением споров, связанных с городской землей и имуществом, и переведен в судебный состав, занимающийся административными штрафами. Но все равно, кажется, будто

Сергей Ефименко, судя по его поведению, считает, что ему дозволено больше, чем многим прочим. Иначе, как понимать его действия в рамках другого дела, уже более свежего.

С недавних пор граждане получили возможность решать личные финансовые проблемы через процедуру своего банкротства. Представляется, что в данном случае государство поступило однозначно мудро и справедливо, дав гражданам шанс начать финансовую жизнь с «чистого листа». Но, как и везде, в этом вопросе всегда есть место проходимцам, которые заботу государства используют в своих, исключительно корыстных целях, да еще и с целью обмануть государство, которое о них же и проявило заботу. А когда у таких мошенников еще есть и покровительство в лице служителей Фемиды, – шансы на итоговый успех поставленных целей весьма высоки, если не сказать – абсолютны.

К примеру, гражданин Чулков Александр Николаевич, создав группу, которая по всем своим признакам может быть однозначно квалифицирована правоохранительными органами, покусился ни много, ни мало, на деньги Сбербанка, то есть, фактически, на деньги государства, поскольку его владельцем в тот период выступал Центробанк России. Да и кому захочется возвращать 160 млн. рублей, если можно просто прикинуться банкротом, заручившись поддержкой суда. Тем более, что в суде есть люди, готовые посодействовать. К примеру, наш служитель закона, судья Арбитражного суда Калининградской области Ефименко Сергей Геннадьевич.

Возможно, будь Чулков А.Н. этаким Калининградским Робином Гудом 21-го века, к нему можно было бы проникнуться неким сочувствием, но своим содействиям Ефименко просто помог уклонению этого гражданина–банкрота от расчетов с прочими кредиторами, лишив тем самым этих других кредиторов защиты Конституции РФ.

Но какая еще там Конституция, когда на кону – такие деньги.

Хорошо еще, в данном случае есть вышестоящие инстанции, которые  снова отменяют решения судьи Ефименко С.Г., тем самым подтверждая либо его не достаточную компетентность, что странно ввиду продолжительности его срока пребывания в своей должности, либо предвзятость и необъективность его выводов по делу о банкротстве Чулкова. Даже позиция Верховного суда РФ, четко определяющая, что ситуация, в соответствии с которой Александр Чулков запустил механизм «банкротного туризма» (т.е. незадолго до инициирования своей процедуры банкротства осуществил формальный фиктивный регистрационный переезд из Московского региона в Калининград), - не заставила судью Ефименко С.Г. следовать прецедентной процессуальной позиции не кого-либо, а Верховного суда РФ – высшего судебного органа в стране.

К сожалению, таких скандалов с судьей Ефименко С.Г. – не один и не два, а целая вереница. Даже обидно становится, глядя на все это: государство нам всегда гарантировало беспристрастный и честный суд с восстановлением нарушенных прав и наказанием виноватых. Но, когда правосудием занимаются подобные люди, – очень слабо верится в то, что у Фемиды, действительно, есть повязка на глазах. Не чулок с дырками, а именно повязка.

И остается лишь задаться последним вопросом: а почему безмолвствуют Высшая Квалификационная коллегия судей и правоохранительные органы? Ответ на этот вопрос очень хотелось бы получить...

Рубрика: Общество

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