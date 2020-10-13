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В Новосибирске полицейский убил трансгендерную девушку из-за ревности

Общество
16:23, 13 октября 2020

В Новосибирске полицейский убил трансгендерную девушку из-за ревности
Виктория Басаковская // Скриншот с видео
Виктория Басаковская // Скриншот с видео

20-летний сотрудник ППС в Новосибирске указал следователям на место, где закопал свою 24-летнюю возлюбленную. Ранее он сам же обратился с заявлением о поиске пропавшей Виктории Басаковской, пишет «Тайга.инфо».

Вычислить убийцу удалось благодаря подруге Виктории, которая усомнилась в подлинности последнего сообщения от нее. НГС рассказывает, что текст был написан злоумышленником, когда его жертва уже была мертва. Он воспользовался ее пальцем, чтобы разблокировать телефон и отправить сообщение, которое, по его задумке, должно было запутать следствие.

Полицейский и Виктория встречались некоторое время, но расстались весной этого года. В ГУМВД сообщают, что смерть наступила в результате удушения. Вывести сотрудника ППС на правду удалось, когда он начал путаться в показаниях.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Сейчас он уже уволен из силовых служб.

Известно, что Виктория Басаковская не могла долгое время найти работу, но до этого семь лет работала педагогом по вокалу в местном храме. Ее лишили должности после того, как она начала менять внешность.

Рубрика: Общество

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Виктория Басаковская // Скриншот с видео

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