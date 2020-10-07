СИЗО Москвы ввели противовирусные ограничения. У ОНК проблемы с доступом туда

Члены Общественной наблюдательской комиссии Москвы сообщили, что в региональном ФСИН возобновлены ограничения, которые действовали раньше в связи с эпидемией коронавируса. ОНК больше не могут совершать обходы заключенных.

«Вышло распоряжение главного санитарного врача ФСИН, по которому прекращены долгосрочные свидания, прекращён обход ОНК и прокуроров по камерам, возвращается система, при которой мы встречались в кабинетах. Так же будет с адвокатами и следователями», — передает «Интерфакс» слова члена ОНК Марины Литвинович.

Её коллега Ева Меркачева также добавила, что в один из СИЗО члены комиссий уже сегодня попасть не смогли. По её словам, противоэпидемиологические меры вступают в силу во всех изоляторах Москвы с сегодняшнего дня.

Проблема ускоренного распространения коронавируса в тюрьмах была актуальна и во время первой волны болезни весной. В тюрьмах, колониях и изоляторах вопрос эпидемии остро стоял не только в России, но и в других странах, например, в США и Иране. Это связано с невозможностью изолировать больных и плохим уровнем медицины на территории мест лишения свободы.