Из-за коронавируса в США начали выпускать заключенных из тюрем

В США власти из-за коронавируса из тюрем начали освобождать заключенных, которые не совершали тяжких преступлений.

Власти страны боятся массового заражения осужденных, так как в случае их инфицирования, возможности оказать необходимую помощь не будет, как не будет и возможности изолировать их ввиду отсутствия дополнительных мест, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, есть риск заражения охранников учреждений.

В некоторых штатах, среди которых Техас, Калифорния, Огайо и Нью-Йорк в места лишения свободы перестанут пускать посетителей, а самим заключенным ограничат возможность передвижения внутри тюрем.

Случай заражения коронавирусом уже был зафиксирован у одного из охранников, занимавшихся перевозкой преступников.

По данным газеты, в стране сейчас порядка 2,2 миллиона заключенных, среди которых порядка 164 тысяч — люди старше 55 лет.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Иран также освободил 70 тысяч заключенных.