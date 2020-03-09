Власти Ирана в связи со вспышкой COVID-19 освободили 70 тысяч заключенных

В Иране на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа из тюрем временно выпустили 70 тысяч осужденных.

Об этом сообщает агентство Tasnim. По словам председателя Верховного суда страны Ибрахима Раиси, заключенных будут освобождать до тех пор, «пока не возникнет угроза безопасности обществу».

В настоящее время в стране зафиксировано 6566 случаев заражения COVID-19. Коронавирус распространился на все провинции исламской республики. Вылечить удалось 2134 человека, 194 заболевших скончались. Кроме того, семь человек погибли в центральной иранской провинции Альборз после употребления метилового спирта, который они использовали «на основе информации в интернете» как лекарство от коронавируса, передает «РИА Новости».