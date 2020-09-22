Сноуден согласился передать США свыше $5 млн доходов от лекций и продажи книги

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден согласился отказаться от более $5 млн, вырученных от продаж его книги и публичных выступлений.

Как сообщает CNN со ссылкой на адвоката Сноудена, Лоренса Ластберга, соответствующее соглашение уже поступило в суд.

Ранее федеральный судья поддержал иск американского минюста о возвращении доходов Сноудена. Вопрос был в том, сколько ему придется выплатить в связи с публикацией книги «Личное дело» без согласия Белого дома и в нарушение контракта с АНБ и ЦРУ.

Сообщается, что деньги будут переданы в доверительный фонд. Отмечается, что судья пока не одобрил изъятие доходов бывшего сотрудника АНБ.

По данным суда, к настоящему моменту Сноуден заработал $4,2 млн от продаж книги и получил около $1,03 млн прибыли от 56 оплачиваемых выступлений.

Телеканал напоминает, что бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, который недавно также опубликовал книгу, где фигурирует Дональд Трамп, столкнулся с аналогичными претензиями минюста.

В 2013 году Эдвард Сноуден раскрыл сведения, связанные с американскими программами спецслужб по слежке в разных странах. Сноуден бежал из США в Гонконг, а затем поселился в Москве. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности.