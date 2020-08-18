Минюст США хочет отсудить у Сноудена прибыль от публичных выступлений

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заработал за семь лет публичными выступлениями свыше $1,2 миллиона.

Как сообщает телеканал CNBC, первым было онлайн-выступление перед брокерским агентством CSLA из Гонконга, принесшее Сноудену $50 тысяч, последним — перед компанией Deutsche Telekom, за которое он получил $10 тысяч.

Помимо этого, Сноуден выступал перед студентами учебных заведений, таких как Джорджтаунский университет, университет Колорадо и колледж Миддлбери в штате Вермонт.

Сообщается, что министерство юстиции США обратилось в суд с целью лишить его всей прибыли, полученной за выступления. По данным ведомства, в период с сентября 2015 года по май 2020-го Сноуден принял участие в 67 виртуальных выступлениях и других мероприятиях.

Эдвард Сноуден стал известным в 2013 году. Благодаря ему выяснилось, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. На родине мужчину обвили в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Россию, где получил временное убежище. В августе 2014 года выдали Сноудену вид на жительство.