Вандалам море по колено

Кто и зачем разрушил памятник Героям-подводникам в Мурманской области.

На обломках памяти

Памятник в поселке Лиинахамари обрушился 14 сентября. Точнее, не обрушился — его обрушили. И, судя по всему, отнюдь не случайно. До того, как он рухнул на лестницу, расколовшись на несколько частей, монумент представлял из себя комплекс из рубки подводной лодки и 8-метровой колонны с барельефом командира судна у перископа. Теперь то, что из себя представлял, можно в буквальном смысле только представлять.

Через два года памятнику исполнилось бы полвека. Его установили еще в 1972-м в честь Петсамо-Киркенесской операции, наступления войск советского Карельского фронт осенью 1944-го. Место выбрали тоже не случайно – сопка на мысе Лодейный была немецким опорным пунктом, который сумели захватили советские десантники. Найдите в интернете подробности, оно того стоит. Это была, действительно, уникальная военная операция, полная отваги и героизма. Казалось бы, с тех пор здесь никто больше не посмеет ничего разрушать, но нет…

«На фрагментах памятника обнаружены следы тросов, это говорит о том, что его могли разрушить намеренно, — написал в инстаграме губернатор Мурманской области Андрей Чибис. — Сложно представить, что есть люди, способные на такое и они ходят по одной с нами земле. Отдельно предстоит разобраться, как участок земли с памятником оказался в аренде частной компании».

— Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но пока идет следствие, «Собеседник» тоже решил разобраться, куда ведут следы злополучного троса, уничтожившего столь памятный монумент.

«Прибрежный» интерес

Начнем с постамента. По данным Росреестра, участок земли, на которой находится (точнее, находился) разрешенный памятник, принадлежит государству, то есть Российской Федерации, но осенью 2012 года Территориальное агентство по управлению государственным имуществом в Мурманской области сдало его в долгосрочную аренду (на 49 лет) ООО «Прибрежный». Ну, вроде бы имело право. А вот с памятником, стоявшим в центре участка, все оказалось сложнее. На кадастровом учете он не состоял, поэтому был признан бесхозным и лишен государственной защиты.

— К памятнику должны приходить люди, но нынешний владелец земельного участка никого не пускает на эту территорию, — подчеркнул военный историк и краевед Михаил Орешета.

Лишь в конце прошлого года монумент все же решили принять в муниципальную собственность, чтобы обеспечить ему должную культурную охрану, которой он лишился, оказавшись на занятой частником территории. Но завершить весь юридический процесс чуть-чуть не успели. В перетягивании троса частные интересы частника оказались сильнее исторической памяти. Чиновникам не хватило буквально нескольких месяцев, чтобы включить памятник Героям-подводникам в реестр объектов культурного наследия. Случись такое, это могло бы помешать интересам арендатора, ООО «Прибрежный», распоряжаться земельным участком по своему полному усмотрению.

Дело в том, что еще несколько лет назад эта компания заявила о желании построить на мысе «Рейдовую стоянка перегрузочного комплекса нефтеналивных грузов в бухте Девкина заводь (Баренцево море)». В 2015 году Росморречфлот даже выдал на это соответствующее разрешение, но причал так и не был построен. Тем более, что Минприроды, заручившись согласием президента, предложило запретить такую рейдовую перевалку. Не зря, видно директор по развитию Portnews Надежда Малышева изначально сомневалась, что проект «Прибрежного» будет реализован: «Многие хотят воспользоваться ажиотажем вокруг развития Арктики и задекларировать свои стивидорные проекты, но возможная их цель — привлечь деньги именно под декларацию».

Тем не менее, к настоящему моменту планы фирмы стали еще более глобальны. В этом году был анонсировал инвестиционный проект уже по строительству арктического незамерзающего глубоководного универсального морского грузового порта, способного принимать аж круизные лайнеры. Но и это пока только дорогостоящие для инвесторов мечты. Как доказала судьба разрушенного монумента, ломать для некоторых — гораздо проще, чем строить. А деньги, полученные в суровом Баренцевом море, гораздо приятнее тратить в теплых офшорных водах.

Офшорный след

По данным ЕГРЮЛ, сегодня ООО «Прибрежный» принадлежит компании Pribrezhniy Investments Ltd, зарегистрированной в Никосии (остров Кипр). Судя по документам, принадлежит офшор фирме Inter Jura CY (Services) Ltd. Но эта контора известна тем, что лишь оказывает услуги по номинальному владению компаниями, настоящие хозяева которых почему-то решили избежать публичности (видимо, есть основания). Впрочем, до конца все следы уничтожить не всегда удается.

Первый три недели существования ООО «Прибрежный» в качестве его единственного учредителя засветился столичный миллиардер Александр Халдей (сейчас с его именем связана крупная инвесткомпания FGN Capital). Но инересно не только это. Первые пять лет гендиректором ООО работал назначенный Халдеем Юрий Демидов, его тогдашний партнер по фирме «Донузлав аквакультура». Поэтому, не исключено, что именно Александр Халдей через кипрский офшор и контролирует это самое ООО «Прибрежный» до сих пор.

Правда, генеральной директор в этой компании уже поменялся. С 2017 года эту должность занимает Владислав Ерченко, по данным СМИ, бывший начальник отдела организационно-правовой работы Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Кольского района, который организовал аукцион по передаче «Прибрежному» территории с памятником Героям-подводникам. Если это совпадение, то очень странное. Следствию есть, к чему и к кому присмотреться.

«Всю эту ситуацию я взял под личный контроль, — заверил местных жителей губернатор Андрей Чибис. — Памятник будет восстановлен. Утратить его, значит забыть о героях. У нас нет такого права».

Права утратить и памятник, и память о подвигах наших предков у нас, действительно, нет. Зато есть обязанность непремено найти тех, кто на эту память посмел покусился — в какой бы глубокий офшор не тянулся оставленный ими трос.