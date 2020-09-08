Навального охраняют от RT, Sputnik V вышла в оборот: главное к утру 8 сентября

Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии отказался предоставлять дополнительные данные об отравлении Алексея Навального, которого накануне вывели из искусственной комы. Об этом свидетельствует ответ института на запрос телеканала RT. В письме указано, что немецким специалистам «удалось неоспоримо доказать присутствие боевого отравляющего вещества так называемой группы "Новичок" в биомедицинских образцах господина Навального», однако по соображениям секретности институт не может предоставить никаких сведений о примененных методах и процедурах. По той же причине телеканалу отказали в интервью с сотрудниками учреждения и в съемках.

Президент США Дональд Трамп между тем сообщил, что поддерживает идею отказа от «Северного потока-2» из-за отравления российского оппозиционера. Свою позицию американский лидер озвучил на пресс-конференции в Белом доме, пишет РБК. Трамп подчеркнул, что выступал против проекта с самого начала своего президентства. При этом он отметил, что Германия вряд ли готова лишиться газопровода. «Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение», – пояснил президент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявила, что ситуация с Алексеем Навальным политизирована, и призвала Берлин назначить спикера, который мог бы регулярно информировать о состоянии здоровья политика. Захарова сообщила, что Германия не отвечает на запросы Генпрокуратуры РФ и российских медиков, в том числе президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. «Нет ничего, есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее», – сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Минздрав России объявил о выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины от коронавируса Sputnik V, разработанной в Институте Гамалеи. Как пишет «Интерфакс», первые партии препарата будут вскоре поставлены в регионы, после чего начнется вакцинация населения. Также в ближайшее время ожидается третья фаза клинических испытаний Sputnik V в столичных поликлиниках. В ней примут участие 40 тысяч добровольцев, при этом часть из них получат плацебо. По данным московской мэрии, в настоящий момент заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины подали около 25 тысяч человек.

Тайфун «Хайшен» обрушился на Приморский край, в ряде районов выпало около месячной нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приморского гидрометцентра. Самая сложная ситуация наблюдается в юго-западных и западных районах края, где выпало от 20 до 90 мм осадков. Ветер усиливался до 28-32 м/с, во Владивостоке и на мысах юго-восточного побережья – до 30 м/с. Синоптики предупреждают, что в Хасанском районе и Уссурийском округе вода в реках может подтопить населенные пункты и сельхозугодья.