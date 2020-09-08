Ефремов, севший в тюрьму на 8 лет, – пьяный палач или жертва правосудия?

Приговор актеру вызвал разную реакцию. Обозреватель Sobesednik.ru отвечает тем, кто воспринял его как «кошмар» и «ужас».

Признаюсь честно: многие близкие к кинотусовке люди меня шокировали своей первой реакцией на приговор Михаилу Ефремову (8 лет колонии общего режима): «Кошмар!», «Ужас!», «Беспредел!» Судью пытаются представить чуть ли не как убийцу гениального актёра. Судя по звучащим репликам, актёра совершенно невинного. Если Ефремов — жертва системы, то в такой системе существовать не хочется. Мы сами не замечаем, как начинаем в своей голове подменять правосудие личным отношением к конкретному человеку.

Что сделал Ефремов? Он нажрался вусмерть и сел в таком состоянии за руль своего неубиваемого джипа. Он вылетел на встречку и убил человека. Потом он пытался доказать, что за рулём своего авто был не он, а некто, кто неизвестно куда растворился. Отказывался узнавать себя на видео в зале суда. То есть свою вину так и не осознал, хотя через несколько дней после ДТП, глядя на видео с признаниями Ефремова, в это так хотелось верить!

Впитывая реплики некоторых сторонников Михал Олегыча, который остаётся прекрасным, гениальным актёром, создаётся ощущение, что ему надо было вместо колонии дать премию. За лучшую роль, ну и денежную заодно. Потом отправить человека на реабилитацию в Венецию или в Канны — потому что человек же переживает такой стресс!

Кто-то вспомнил кейс про пьяного мальчика, про мухлёж с экспертизами. Но, простите, там была совсем другая история. Такого ... (здесь даже сложно подобрать какое-нибудь не матерное существительное), что учинил Ефремов, по-моему, мы ещё не видели с людьми публичными.

Когда прекрасные люди, хорошие знакомые кричат «Горе!» или «Теперь вы довольны, кровожадные?» в ответ на 8 лет колонии, просто не знаешь, как реагировать. А сколько, по-вашему, нужно давать за преступление, повлекшее смерть человека из-за пьянства, раздолбайства и распущенности?

Удивительным резонансом сегодня звучит другая драма, которая разворачивается далеко от Москвы, на белорусско-украинской границе. Белорусских оппозиционеров хватают в Минске по одному, лидеров протеста перевозят к границе и буквально выбрасывают из страны. Чтобы не покидать родину, Мария Колесникова порвала свой паспорт, и её не смогли принять на территории Украины. Белорусская пропаганда открыто врёт о том, что Колесникова пыталась бежать, но её якобы поймали. Сколько же мужества нужно этой женщине, чтобы совершать такие поступки в почти гестаповских условиях! Что её теперь ждёт в родной стране?

Дорогие коллеги по либеральным ценностям! Давайте сравним с тем, как изворачивался Ефремов, пытаясь избежать наказания за настоящее преступление, которое видела вся страна. Давайте уже ценить людей не только за их политическую позицию, но и за их поступки.