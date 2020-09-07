Защита Фургала решила обжаловать продление срока его ареста до 9 декабря

Защита экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала подала апелляцию на решение суда о продлении его ареста до декабря.

Как заявил один из адвокатов Михаил Карапетян, защита не согласна с постановлением Басманного суда и считает его основанным на нарушении норм УПК. «Детально уголовное дело в отношении нашего подзащитного комментировать адвокатам нельзя, потому что заседание по продлению срока ареста Сергею Ивановичу проводилось в закрытом режиме, с чем мы также были категорически не согласны», – приводит слова Карапетяна ТАСС.

Напомним, обвиняемый в убийстве предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и взят под стражу в июле. На него дали показания обвиняемые в убийствах, а также свидетели и потерпевшие. Сам экс-чиновник заявил о давлении на него следствия. По его мнению, дело является политическим. На прошлой неделе арест Фургала продлили до 9 декабря.