Фургал пьёт кофе вместе с Абызовым в СИЗО "Лефортово"

Обвиняемый в организации убийств предпринимателей экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в СИЗО в одной камере с экс-министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым. Последний находится там по коррупционному делу.

Об этом заявила журналистка Ева Меркачева, пишет ТАСС. Оба политика пребывают в СИЗО «Лефортово».

Сам Фургал фамилию сокамерника не сообщал, но в беседе с членами ОНК пояснял, что у него с ним хорошие отношения: они вместе пьют чай, завтракают и друг другу не мешают.

В Хабаровске сегодня проходит 58-й день протестов в поддержку арестованного губернатора. В этот раз демонстранты помимо ежедневной повестки в защиту Фургала выкрикивали претензии к сотрудникам Центра «Э», пишет «Росбалт».