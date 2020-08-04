В Улан-Удэ закупят десятки новых автобусов с фейковой цитатой Путина

На сайте госзакупок появилось два заказа, по которым мэрия Улан-Удэ намерена приобрести 42 новых автобуса с цитатами Владимира Путина на боковой части, причем одна из этих цитат оказалась фейковой.

Первой фразой Путина, зафиксированной на поверхности автобусного парка, станет: «Дальний Восток — ключевое направление развития», — её он действительно произносил неоднократно, а вот другую цитату, приписываемую президенту: «Народный бюджет — инициатива людей», — он на самом деле никогда не говорил, по крайней мере обнаружить её не удалось.

Судя по размещенным контрактам, стоимость каждого автобуса предварительно оценивается в 4,7 миллиона рублей, пишет «Байкал Daily». В общей сумме потратить намерены около 200 миллионов рублей.

В каждом автобусе будет как минимум 15 сидячих мест, не менее 50 стоячих и как минимум одно — для инвалидов-колясочников. Вентиляция в них будет естественной (через форточку), а сверху будет находиться кондиционер. Также планируется встроить в них USB-порты для зарядки мобильных устройств.