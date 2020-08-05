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В секс-скандале с сотрудником "Россельзознадзора" и школьницей увидели шантаж

Общество
07:14, 05 августа 2020

В секс-скандале с сотрудником "Россельзознадзора" и школьницей увидели шантаж
Дмитрий и Ксения Натаровы
Дмитрий и Ксения Натаровы

В начале лета в солидном ведомстве «Россельхознадзор» разыгрался скандал пикантного содержания. На одного из сотрудников – Дмитрия Натарова – завели уголовное дело по ст. 135, ч.1, 2. «развратные действия в отношении несовершеннолетней». Что важно: секса не было, экспертиза вообще показала, что потерпевшая еще девственница.

Лиза, так зовут девушку, является дочерью близкого друга обвиняемого. История получила огромный общественный резонанс.

Сам Натаров в настоящее время находится под домашним арестом. Вместо Лизы на процессы ходили родители – Сергей и Анна – и адвокат. Теперь, вероятно, девушка будет присутствовать сама – на днях ей уже исполнилось восемнадцать.

Нашему корреспонденту удалось разыскать законную супругу чиновника. Ксения – очень красивая, с нежными чертами лица. Это ее первое интервью касаемо скандала.

«…Когда-нибудь изнасилую тебя, честно…»

– Возможно, мне давно стоило выступить публично относительно всей этой истории, – начала женщина, – Но очень не хотелось окунаться во всю эту грязь. Однако моего мужа и нашу семью продолжают поливать нечистотами. Поэтому молчать дальше я не намерена.

– Следователям уже известно, что именно девушка инициировала переписку с вашим мужем, отправляла ему смс в огромных количествах. Все они есть в уголовном деле. Содержание сообщений шокирует: «Ни с кем в постель, кроме тебя, не лягу…», «Когда мы встретимся, я буду в чулках и без трусиков…». «Когда-нибудь изнасилую тебя, честно…» И это пишет девушка, которой, судя по указанным в сообщениях датам, было 16-17 лет. Также в уголовном деле фигурируют фривольные видеокадры в огромном количестве, обнаженная потерпевшая ласкает себя. Есть и еще более жесткие. Все это отправляет взрослому женатому мужчине. Когда лично вы узнали, что юная дочь близкого друга шлет фривольности вашему законному супругу?

– Начну с того, что и я, и мой муж знаем Лизу с ее четырех лет, она выросла на наших глазах. Так как дружили с ее родителями, мы и живем неподалеку. Довольно часто виделись, вместе отмечали праздники. Мама Лизы – Анна – работала вместе с моим мужем в «Россельхознадзоре». Когда Лизе было 14-15, она прислала моему Диме смску довольно откровенную. Муж показал мне. Вот как бы вы отреагировали? Мы решили в первую очередь сообщить родителям девочки. Так как мой муж работал вместе с мамой Лизы и общался с ней больше, чем я, то разговор инициировала не я, а он. Анна в ответ стала жаловаться на дочь, говорила, что та совсем отбилась от рук, прогуливает школу, сидит у какой-то подружки, зарегистрировалась на сайтах знакомств в интернете и переписывается со взрослыми мужчинами. Видимо, придется, сетовала Анна, брать на работе отпуск за свой счет и контролировать девочку. И она действительно брала отпуск на два месяца. После чего сообщила моему мужу: теперь Лиза под полным ее контролем, и даже все сообщения, которые та получает и пишет в мобильнике и соцсетях, тут же дублируются на телефон самой Анны. Это очень важный момент, который я особенно хочу подчеркнуть.

«Угомони свою дочь!»

– Когда спустя некоторое время я зашла на Лизин аккаунт в соцсетях (я регистрировала свою новую страницу и добавляла друзей), обнаружила там подписки на разные пикантные сообщества, – продолжает Ксения. – «Кожаное белье», «магазин услуг для взрослых»… А также множество откровенных фотографий самой Лизы, она их без стеснения выкладывала. Пятнадцатилетняя девочка, которую мы с мужем все еще воспринимали как ребенка! Но еще больше меня шокировало, что ее собственная мать подписана на страницу дочери, ставила «лайки» под всеми этими снимками. «Это и называется родительским контролем с ее стороны?» – в ужасе подумала я. Но семья – чужая, живут и поступают так, как позволяют их собственные воспитание и совесть. Не стала ничего говорить Анне, а какое имею право?

Прошло время, у Анны случились серьезные проблемы на работе. Завели уголовное дело по ст. 292 (служебный подлог) в отношении ее подчиненного. И саму ее начали проверять на причастность. Она прибежала к моему мужу за помощью. Но он помочь не мог. Хочу подчеркнуть, он – не начальник, а рядовой сотрудник с четко прописанными в должностной инструкцией и служебными обязанностями, не принимает ключевых решений. Анна это знает. Но все равно рассердилась на него. Затем случается еще одна некрасивая история. Ранее общий знакомый бизнесмен передал Сергею, отцу Лизы, значительную сумму. Мой муж выступил поручителем. Когда пришло время возвращать деньги, Сергей отказался. И почти на следующий день на телефон мужа посыпались те самые откровенные смс, видео и фото от Лизы. Мы как раз уехали отдыхать – и все две недели, днем и ночью мобильник Димы буквально разрывался от ее сообщений. Среди смс откровенного содержания вдруг пошли угрозы, они тоже есть в материалах уголовного дела («Я тебе щас рот красиво закрою… в тюрьму у меня сядешь на 8 лет» – цитата. Прим.авт). Стиль изложения совсем другой, не Лизин, а цинично-взрослый. Подозреваю, писала мама, или папа. Вернувшись из отпуска, я первым делом позвонила Лизиному отцу: «Надо встретиться!» Он приехал.

Я ему говорю: «Угомони свою дочь!». А он… в глаза мне почему-то не смотрит, произнес: что, мол, «если твой муж и дальше будет продолжать требовать деньги (чужие деньги!), вся эта история закончится для Димы очень плохо, вся страна узнает, что он педофил и коррупционер».

Я ему твержу, мол, твоя дочь странно себя ведет и надо, может быть, показать ее психологу, а он мне про долг! Сказал, вскочил и в буквальном смысле убежал от меня.

«Будем подавать встречный иск – за клевету и ложный донос»

– Что было дальше?

– Фривольных сообщения и видео от Лизы вдруг стало еще больше. Она уже в открытую требовала от моего мужа встречу и секс. На работу к Диме пришел партнер по бизнесу Лизиного отца, сказал: «Проси у Сереги прощения, и может быть, квартирку ему купишь, он тебя простит». «Квартирку за что?» – удивился мой Дима. «За все».

Хочу подчеркнуть: мой разговор с Сергеем, когда я требовала его «угомонить дочь» и поняла, что он в курсе ее атаки на моего мужа, происходил в апреле. И лишь примерно в августе (!), то есть спустя довольно длительный срок, Сергей пишет заявление на моего мужа в полицию, обвиняя в развратных действиях. Позже подал еще одно – якобы Дима взял у него взятку в размере, только не смейтесь, 30 тысяч рублей. Якобы за эту сумму Дмитрий крышевал его бизнес.

– Я очень хорошо знаю своего мужа, целиком и полностью на его стороне. Очень больно и мерзко, что люди, которых мы считали ближайшими друзьями нашей семьи, оказались такими непорядочными. Мое глубокое убеждение: что значительную часть откровенных фото и видео Лизы моему мужу отправляла не она сама, а ее родители. Воспользовались ее любовью снимать свое собственное тело в непристойных позах. Чтобы шантажировать и скомпрометировать человека, который требовал всего лишь вернуть чужие деньги. Слишком уж профессионально снята часть всего этого контента. И ведь Сергей и Анна не могли не понимать, что эти фото и особенно видео рано или поздно возникнут в публичном пространстве. Как девочке потом со всем этим жить? Родители совершили двойное преступление – против собственного ребенка и против нашей семьи. Со своей стороны мы будем добиваться привлечения бывших друзей к уголовной ответственности за клевету и ложный донос. У них растут еще две малолетние дочери (самой младшей пять лет) – какую из них они изберут в следующий раз для решения своих меркантильных задач, под какого мужчину и для каких целей попытаются подложить?

Из материалов уголовного дела – заключение официальной экспертизы, проведенной специалистами в области судебной психологии и психиатрии и психолингвистики:

«Инициатором общения (с Натаровым – прим. авт.), как следует из переписки… является (сама девушка)…»

(о семье, в которой выросла Лиза)

«Родители… всегда выполняли свои обязанности формально, проявляя заботу лишь о материальном благополучии Елизаветы… позволяют ей тратить значительные суммы денег на эстетические косметические процедуры, оплачивают занятия фитнесом и боксом, бассейн, покупку дорогого белья и одежды. При этом у матери Елизаветы нет теплых доверительных отношений с дочерью… мама девочки оскорбляет и обзывает ее, унижая...: «…назвала меня продажной шлюхой» (жалуется Елизавета в смс Дмитрию – прим.ред), «я хуже, чем проститутка, мама сказала»…«Я лишь ненужная вещь, которая ползает всем под ноги…»

(о том, что отсутствие родительского внимания стало вероятной причиной психоэмоционального срыва у девушки)

«….Манипулирование телом и физиологией… связано с сексуальными аддикциями (нарушениями – прим. авт) как в форме демонстрации себя на фото в непристойных позах с откровенным показом вторичных половых признаков (груди) и половых органов, так и несвойственным девочке-подростку сексуальным возбуждением… мама Елизаветы не препятствовала стремлению девочки выглядеть взрослее, привлекая внимание окружающих (в том числе старших сверстников и мужчин) своим внешним видом... Девочки-подростки со специфическими поведенческими реакциями сексуальной направленности оказываются достаточно настойчивыми в своих сексуальных притязаниях…. В разговоре с Д.С (Натаровым – прим.) Елизавета заявляет: «Так, какой ты сегодня, пятый… Все это позволяет говорить о специфике отношений Елизаветы к себе и своему окружению…»

Комментарии экспертов

Ольга Коротина-Гессе, медицинский психолог – эксперт высшей категории, научный сотрудник инст.им.В.П.Сербского: «Среди "миллениалов" – поколения детей, рожденных в конце 90-х и самом начале "нулевых", весьма распространено такое явление как "сексинг" – пересылка друг другу в соцсетях или через мобильные приложения фотографий и видео откровенного содержания. Для одних это, говоря молодежным языком, как бы "прикольно". Для некоторых съемка и рассылка такого рода контента становится навязчивой идеей. Это практически наркотик, на который подсаживаются очень крепко. И совсем ужасно, когда "сексинг" становится оружием шантажа. Маловероятно, чтобы 17-18-летняя девушка оказалась способна самостоятельно придумать и осуществить такую хитрую схему. Как правило, у таких историй есть более взрослый режиссер или режиссеры».

Анна Фролова, юрист: «Эта история – урок всем мужчинам. Если вам вдруг стали массово приходить сообщения, фото, видео провокационного характера, реакция должна быть жесткой. Лучше всего абонента сразу заблокировать».

Источник, близкий к следствию, рассказал нам: статья 135 – «скользкая», часто с ее помощью сводят личные счеты. Любого, в чьем телефоне появились откровенные фото, видео, смс от несовершеннолетнего, можно в принципе привлечь к уголовной ответственности.

Рубрика: Общество

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