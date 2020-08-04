Следствие по делу Голунова сочло мотивом преступления корыстные цели полицейских

Следствию не удалось установить заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования», — сообщает собеседник агентства.

По его словам, следствие не нашло новых мотивов в действиях полицейских, задержавших Голунова. «Мотивом инкриминируемого преступления полицейских, следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения», — сказал источник.

Сам Голунов пока не дает комментариев, поскольку еще не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции.

Ранее в СМИ журналист заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.