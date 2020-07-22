Мошенники объявили призыв

Будущие новобранцы, которые хотят откосить от армии, становятся жертвами профессиональных разводил.

В последнее время в России набирает силу медийный скандал вокруг так называемых медицинско-юридических фирм, которые обещают отмазать молодых людей от армии. Но в конечном счете отмазывают призывников от их денег.

«Отвратительная контора, - пишет Елена Максимова на сайте специализированной коллегии адвокатов «Призывник». - Никакой помощи мы не получили, сплошное жульничество. Равно как и «законные способы» получения военного билета. Работают у них хорошие психологи, которые обрабатывают «жертву» в течение часа и рассказывают о чудесном «Аркадии Алексеевиче», т.к. если бы клиенты сразу видели адвоката Чаплыгина - ни одного клиента там не было бы. После общения с психологом дают подписать соглашение ничего не объясняя и бумажку, приложение к соглашению, якобы инструкцию. Потом прибегает г. Чаплыгин, пару минут невнятно рассказывает об ужасах работы военкоматов и о чудо: вы должны его конторе почти 50.000. В итоге я заплатила за ребенка 115.000 рублей. Не получили взамен ничего, кроме бесполезных дорогостоящих обследований и липовой справки от доктора, который с ними сотрудничает. В военкомате эту справку не приняли. Деньги г. Чаплыгин возвращать отказывается. Не попадайтесь на фейковые отзывы. Не ведитесь на обещания. Я показала соглашение с г. Чаплыгиным адвокату, вердикт: не рекомендует никому обращаться к данному адвокату».

Понятно, сам Аркадий Чаплыгин это обвинение, естественно, опроверг: «Отсутствие у вашего сына военного билета - не моя недоработка, а исключительно его вина». Конечно его — вместо того, чтобы сразу пойти служить, выбросил на ветер 115 тысяч.



И бесполезно спорить: у Чаплыгина — огромный опыт в сфере «защиты прав призывников» (прав призывников тратить на него свои деньги). В 90-е годы Чаплыгин еще до создания «Призывника» работал у Анатолия Собчака в Балтийской коллегии адвокатов, так что многому там научился. Чуть позже Ксения Собчак основой своей политической программы даже сделала отмену обязательного призыва, ведь эта проблема стала не только актуальной, но и прибыльной: отмазывание от армии из чисто правовой защиты давно превратилось в сомнительный бизнес.

«Обращалась сюда с сыном, могу сказать одно - обходите контору эту стороной, как можно дальше. Обдиралово в плане денег на высшем уровне» - пишет о «Призывнике» некто Юлия. Судя по всему, ее сын Евгений тоже, с точки зрения юристов фирмы, сам виноват. В том, что в подобную контору обратился.

Впрочем, сегодня таких контор по России — практически в каждом регионе. Только названия разные, но даже принцип привлечения клиентов схож.

«Обращался в «Призывник» еще в 2010 году. Месяцев за 8 помогли получить военный билет по здоровью. У них есть агентская система - можно приводить знакомых и получать процент от стоимости их договора. Я таким образом друзьям дополнительную скидку делал. Человек 7 или 8 таким образом привел, все также получили военный билет без каких-либо сложностей. Так что компания надежная», - рекламирует Иван К.

Похоже на секту, не правда ли? Но даже не на одну.

«У меня друг заинтересовался этим вопросом, так как его призвали в армию. Он воспользовался моей рекомендацией, заключил договор, внес оплату, получил скидку, а мне пришло 2000 рублей. После этого я привел еще 6 своих друзей, которые воспользовались услугами компании. И мне заплатили за каждого. Ребята честные», - рекомендует уже Павел из Омска другую контору - «ПризываНет», которая занимается тем же самым — пугает призывников ужасами армейской службы, выманивая у них деньги.

У этой конторы — сеть филиалов в половине регионов страны. Для привлечения новых жертв «ПризываНет» специально вербует таких вот агентов, как Павел, которых называет именно этим словом - «агент». И вербует, естественно, не за просто так, а за обещание красивой жизни: «По итогам года среди всех Агентов будет проводиться розыгрыш призов. Рассказывай о «ПризываНет» своим друзьям, получай денежные вознаграждения и шанс выиграть автомобиль, iPhone, MacBook, iPad, AppleWatch и множество других ценных призов!» Во как — даже автомобиль. Судя по этим посулам, бизнес на страхе службы, действительно, приносит солидную прибыль. Судя по прайсу — тоже.

В Москве отсрочку от призыва обещают устроить за 43 тысячи рублей, а готовый военный билет — за 79 тысяч. Плюс — надбавка за срочность еще 20 тысяч. Плюс дополнительные расходы на медэкспертизы у нужных врачей еще в десятки тысяч. Общая сумма набегает приличная. Зато первая консультация — бесплатно. На ней расскажут, как обижают в армии парней, и как их не обидят добренькие юристы, которые найдут хороших врачей, которые найдут нужный диагноз. То что диагноз на медкомиссии потом не подтвердится, про это уже не говорят. Зачем? Зато про 100-процентную гарантию возврата средств упомянут обязательно, все-равно ведь этого нельзя добиться.

«Да, я - лох. Я обратился в контору для помощи призывникам. И чтобы некоторые не сочли это за рекламу, то сразу скажу, что если вы хоть немного не (глупец), то вам оно не нужно», - делится опытом один из обманутых клиентов.

Юрист Александр Денисов специально провел анализ «ПризываНет» и пришел к выводу, что доверять подобной фирме не стоит:

«- У компании запутанная и непрозрачная оргструктура. Большинство юрлиц зарегистрированы недавно и с минимальным уставным капиталом, а финансовая отчетность не выглядит достоверной.

- Квалификация юристов и врачей «Призыванет-ру» вызывает большие сомнения. У меня сложилось впечатление, что реальная квалификация сотрудников ниже, чем заявлено на сайте.

- Часть документов составлена неграмотно с правовой точки зрения.

- Нет уверенности, что персональные данные клиентов обрабатывают и защищают как надо.

- Компания утверждает, что работает строго по закону, но суд уже несколько раз блокировал ее сайты, а также требовал удалить с них информацию, нарушающую действующее законодательство».

Спорить с юристом здесь сложно, особенно после информации о том, чтоперсональные данные «клиентов «ПризываНет» (включая номера банковских карт и сканы паспортов) недавно и в самом деле утекли в открытый доступ. Архивы на 60 Гб перекочевали на страницы Pastebin. На таких вещах ведь тоже можно заработать, так почему нет?

- Они работают по шаблонам, которые позволяют втянуть в «оборот» большое число пацанов и доить их до 27 лет, - рассказал в интервью «КП» Николай, который проработал более 20 лет оперативником в Центральном округе столицы. - Суды высосут из карманов их родителей десятки тысяч рублей. Ведь на черном рынке стоимость гарантированного уклонения от армии составляет порядка 5 тысяч долларов. Именно столько нужно сегодня, чтобы подкупить врачей в поликлинике, членов врачебной комиссии, которые делают направления и заполучить поддержку какого-нибудь сотрудника военного комиссариата. Вам же предлагают заплатить всего 99 тысяч рублей! Так это получается почти даром. Но скорее, это плата за один год. А следующий может оказаться дороже. Опять будете брать в кредит?

- Какие еще минусы?

- Пока не решен вопрос со службой в армии будет затруднительно учиться или устроиться на легальную работу, получить заграничный паспорт. Из 10 призывников «ПризываНет» в реальности отмазывают одного или двух. Остальных могут мурыжить отсрочками, которых добиваются через суд. Но проходит время и все эти 8 человек идут служить в армию.

- А тем, кто отмазался, дают группу?

- Как правило, они получают категории, по которым годны к службе только в военное время. Конечно, юристы стремятся добиться, чтобы их клиенты получили именно эту категорию. Но если медики в военном комиссариате поймут, что болячки выдуманные могут не спорить, а дать категорию, которая не позволяет служить даже во время войны. С таким военным билетом откосивший от армии призывник не сможет даже охранником на стройку устроиться.

- Серьезно?

- Вот помните, как у Пиноккио нос вытягивался, когда он врал? Таких сразу замечают в военных комиссариатах. И запоминают надолго. Знаете, почему? Потому, что они прибегают после 27 лет в поликлиники, военкоматы и умоляют снять уже ненужный диагноз. Говорят, что хотят стать полицейскими, спасателями, моряками дальнего плавания. Но изменить заключение военно-врачебной комиссии уже невозможно. Для многих юношей это становится откровением. Только представьте их состояние: они сами подписывали доверенности на имя юристов, заплатили им за то, чтобы получить такой диагноз! А дальше проклятия в адрес родителей, конфликты в семье. Попытка найти виновного, стрессы, алкоголь…

- Неужели так строго?

- Ни одна кадровая служба сегодня не пожелает принимать больного сотрудника. Закрыть глаза на ограничения по здоровью, принять такого на работу, значит в последствии подтвердить, что он получил заболевание в ходе работы. Такому придется компенсировать лечение, отправлять в отпуска по необходимости, мириться с частыми прогулами. Везде сейчас даже государственные предприятия стали считать деньги и приглашают на вакансии ребят, которые только демобилизовались из армии, а значит абсолютно здоровы.

- Что можно посоветовать призывникам?

- Да не стоит платить за подобные услуги и обращаться в подобные организации. Ведь есть и такие места, где призывникам предлагают получить условную судимость, стать свидетелем по уголовному делу и даже усыновить ребенка беременной женщины. Поэтому, если есть жалобы на здоровье лучше смело говорить о них на медкомиссии. Вас бесплатно отправят на тщательное обследование в госпиталь, где проверят на всевозможные заболевания. От желающих служить в армии в военкоматах сегодня отбоя нет. Случается, что предлагают врачам взятки, чтобы они закрыли глаза на явные врожденные заболевания. Но никто не заинтересован брать на службу больного, чтобы его потом лечить или комиссовать. И главное, о чем забывают призывники: любой обман рано или поздно выявляется. И тогда можно стать обвиняемым по уголовному делу об уклонении от воинской службы. Тут одними юристами не отделаешься - вместо одного года службы грозит уже два года тюрьмы. Понадобятся адвокаты, и опять - не бесплатные. Но это уже совсем другая история…»