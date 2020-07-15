Полицейские, изнасиловавшие девушку в служебной машине, получили до 6,5 лет колонии

В Екатеринбурге суд признал виновными трех полицейских, изнасиловавших девушку в служебной машине.

Теперь уже бывший сотрудник МВД Вадим Мустафин получил 6,5 лет колонии общего режима, а его экс-коллеги Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов — по 6 лет. Об этом сообщает Telegram-канал правозащитной организации «Зона права» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

«Всего строгое наказание понесли 17 полицейских. Три непосредственных руководителя осужденных уволены со службы в органах внутренних дел, еще три должностных лица переведены на нижестоящие должности, восемь человек предупреждены о неполном служебном соответствии — это одна из самых суровых мер в системе МВД — за ней следует увольнение», — объяснил Sobesednik.ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, отметив, что из-за этого «ЧП» к ответственности также будут привлечены ещё три представителя главного управления МВД по Свердловской области.

Напомним, что инцидент произошел в августе 2019 года, когда сотрудники полиции в служебном «уазике» совершили с 22-летней уроженкой Казахстана действия сексуального характера против её воли. По словам девушки, они также угрожали «пустить [её] по кругу» в отделении полиции.

При этом 30 июня Sobesednik.ru писал, что всех троих обвиняемых суд освободил от домашнего ареста — они получили право свободно передвигаться по городу при условии, что не будут общаться друг с другом, а также со свидетелями и жертвой.