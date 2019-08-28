Песков призвал не связывать изнасилования в Анапе и Екатеринбурге с полицией

В Кремле заявили, что не видят связи между изнасилованиями в Анапе и Екатеринбурге и чувством безнаказанности у полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге расследуется дело по части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ об изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана троими полицейскими в ночь на 18 августа. О втором похожем случае, произошедшем в Анапе, СМИ сообщили уже на текущей неделе: трое правоохранителей надругались над несовершеннолетней волейболисткой, застигнутой ими во время свидания с молодым человеком на пляже.

Как передает «Медуза», после задержания сотрудников полиции в Анапе групповые изнасилования прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, на вопрос о том, не считают ли в администрации президента такие случаи «следствием ощущения тотальной безнаказанности у полицейских», Песков ответил, что не нужно связывать эти преступления с правоохранительными органами.

«Я не склонен таким образом ставить вопрос. Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», — заявил представитель Кремля.

Он также призвал журналистов не говорить о том, использовали ли правоохранители свое положение для запугивания жертв, поскольку необходимо дождаться судебных заключений по данным делам.