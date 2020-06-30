Обвиняемых в изнасиловании полицейских отпустили из-под домашнего ареста

Троих сотрудников МВД Вадима Мустафина, Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина, которых подозревают в изнасиловании девушки прямо в служебной машине, отпустили из-под домашнего ареста с условием, что они не будут общаться друг с другом, а также со свидетелями и жертвой.

Защита 22-летней пострадавшей девушки полагает, что это может повлиять на её психическое состояние. По словам её адвоката Алексея Бушмакова, её сильно волнует тот факт, что предполагаемые насильники ходят на свободе. Также он отмечает, что представитель одного из полицейских уже угрожал ей депортацией, поскольку у потерпевшей нет регистрации.

Он полагает, что насильственные действия против девушки попытаются признать сексом по обоюдному согласию, так как она якобы занималась проституцией: «Раз она была без регистрации и сама допустила правонарушение, ее вообще надо выслать из страны. Таким образом, они пытаются оправдать поведение подсудимых, раз она такая плохая, то ничего страшного не произошло и можно делать с ней что угодно», — приводит его слова «Е1.ru».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это изнасилование, а также изнасилование другими полицейскими несовершеннолетней волейболистки в Анапе, призвал не связывать это с внутренними органами и их чувством вседозволенности: «Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими … И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми», — говорил Песков.