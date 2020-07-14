Прокуратура: На стройке "Газпрома" из зарплат мигрантов удержали 14,4 млн

В аппарате прокуратуры Амурской области сообщили, что в результате выяснений обстоятельств погромов в офисе «Ренейссанс хэви индастриз» на стройке Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» ведомство пришло к выводу о невыплате зарплат более чем тысяче трудовых мигрантов.

«ООО "Ренейсанс Хэви Индастрис" в одностороннем порядке произвело удержание из заработной платы более тысячи работников денежные средства в целях оплаты налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента. Всего удержано более 14,4 млн рублей», — говорится в заявлении прокуратуры. Также, по версии ведомства, компания не выполнила свои обязательства по материальному и бытовому обеспечению своих работников.

Для урегулирования вопроса на место прибыл прокурор Амурской области Руслан Медведев.

Против компании уже возбуждено дело по части 1 статьи 18.9 КоАП РФ из-за нарушения правил пребывания мигрантов в РФ, а также по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ о нарушении трудового законодательства.

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что рабочие в оранжевых костюмах и строительных касках устроили погромы в офисе компании и организовали протестную акцию на территории стройки. Их разгоном занимался ОМОН. В результате возбуждены два уголовных дела о хулиганстве и участии в массовых беспорядках, расследование которых находится на контроле прокуратуры.