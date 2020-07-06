Серебренников не намерен подавать жалобу на приговор по делу "Седьмой студии"

Защита подала апелляционные жалобы на приговор по делу о хищении около 129 млн при реализации проекта «Платформа».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы. Сообщается, что приговор уже обжаловал осужденный бывший директор «Гоголь-центра» и экс-генпродюсер АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродский, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

Защита режиссера Кирилла Серебренникова между тем сообщила, что не будет обжаловать приговор. «Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии, – рассказал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов. По его словам, после судебного разбирательства «стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб».

Мещанский суд приговорил Серебренникова к трем годам условно и назначил штраф в 800 тысяч рублей. Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тысяч, Итин – три года условно и штраф в 200 тысяч. Кроме того, с Серебренникова, Малобродского и Итина суд взыскал почти 129 млн по иску Минкультуры. Директора РАМТ Софью Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей за халатность, освободив ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности. Тот же иск Минкультуры к Апфельбаум суд оставил без удовлетворения.

Согласно приговору, Серебренников, Малобродский и Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).