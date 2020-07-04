Поправки в Конституцию вступили в силу, текст опубликован: главное к утру 4 июля

Изменения в Основной закон РФ вступили в силу. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% участников голосования, итоговая явка составила 67,97%. Обновленный текст Конституции опубликован на официальном портале правовой информации.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов, скончались от заболевания почти 525 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу инфицированных коронавирусом остаются США (2 794 321 случай), далее следуют Бразилия (1 539 081) и Россия (666 941).

Бывший глава компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, входящий в так называемый список Титова, освобожден из СИЗО после поручения Владимира Путина разобраться с ситуацией, передает «Интерфакс». Мера пресечения бизнесмену изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, похоронили ночью в дагестанском селе Кироваул, пишет Sports.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Кизилюртовского района. Нурмагомедов-старший скончался накануне, 3 июля, в одном из столичных медучреждений.