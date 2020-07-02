Генпрокурор Игорь Краснов займется вопросом об аресте бизнесмена Дмитрия Зотова

Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову выяснить причины ареста экс-главы компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входящего в «лондонский список» Бориса Титова. Данный список включает в себя предпринимателей, вынужденых долгое время скрываться за границей из-за преследования российских властей. Об этом сообщает «РБК».



Зотова задержали в аэропорту после возвращения из Риги в Москву, несмотря на договоренность о прекращении преследования по прибытии на родину. Суд арестовал его на 2 месяца. Предпринимателя обвиняют в причастности к хищению средств компании, которой он руководил. Свою вину в нанесении ущерба на 400 миллионов рублей Зотов не признал.

В списке бизнес-омбудсмена Титова более полусотни предпринимателей, некоторые из которых уже вернулись в страну, но избежать преследования удалось не всем.