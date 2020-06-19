В Уфе остановку около инфекционного центра назвали "Антиковидная"

В селе Зубово недалеко от Уфы появилась остановка общественного транспорта с названием «Антиковидная», передает «Башинформ».

Остановочный павильон появился рядом с недавно открытым инфекционным клинико-диагностическим центром. Известно, что глава региона Радий Хабиров ранее раскритиковал изначальное предложение назвать остановочный пункт заурядным наименованием «Инфекционная больница».

Здравоохранительная единица была возведена на этом участке специально под пациентов с коронавирусом. Она представляет собой здание из ста боксированных палат с кабинетами дезинфекции, лаборатории и общежитием для врачей.