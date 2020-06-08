Задержанному на прошлой неделе начальнику ТЭЦ в Норильске предъявили обвинение

Начальнику цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину предъявили обвинение по делу о разливе топлива из хранилища.

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передает «Интерфакс». Она уточнила, что обвинение предъявлено по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

По словам Петренко, в настоящий момент продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, чьи действия либо бездействие повлекли за собой ЧП.

Представитель ведомства рассказала, что делом занимается группа из 17 наиболее опытных следователей, которые проверяют «своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии». Проведены обыски в АО «НТЭК» и в подрядных организациях, изъята документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, допрошено более 150 свидетелей, среди которых сотрудники ТЭЦ и очевидцы произошедшего, работники администрации Норильска, краевого управления МЧС, чиновники контролирующих органов в сфере технадзора.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», которая входит в группу компаний «Норильский никель», произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего разлилось около 20 тысяч тонн топлива. Горюче-смазочные материалы попали в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. В среду, 3 июня, был объявлен режим ЧС федерального уровня. По факту аварии возбудили четыре уголовных дела. По ходатайству СК был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин.