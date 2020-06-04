Задержан начальник цеха ТЭЦ под Норильском, где произошел разлив нефтепродуктов

Главное следственное управление СК РФ завело уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в водоеме под Норильском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разбирательство будет вестись по статьям о порче земли, загрязнении вод, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Пока в деле нет обвиняемых, но по ходатайству СК задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин. Пока он отказался от дачи показаний.

Напомним, авария произошла 29 мая на территории ТЭЦ под Норильском. Порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали в землю и водоемы в районе Надежинского металлургического завода.

Ранее президент Владимир Путин ввел в Краснодарском крае режим ЧС федерального уровня. Он выразил недовольство оперативностью работы спецслужб в сложившейся ситуации.