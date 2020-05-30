Подавшего заявление об отказе от госпитализации шамана Габышева признали опасным

Медкомиссия психиатрической клиники в Якутии признала Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого.

Об этом сообщил юрист «Правозащиты Открытка» Алексей Прянишников, передает ТАСС. По его словам, накануне, 29 мая, сразу после подачи Габышевым заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главврача Якутского психоневрологического диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала соответствующее заключение.

Ранее адвокат Габышева Ольга Тимофеева рассказала, что 12 мая ее подзащитного, которому диагностировали психиатрическое заболевание, поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

По словам Прянишникова, диспансер обратится с иском в суд о недобровольной госпитализации Габышева спустя почти три недели с момента помещения шамана в стационар. «Хотя для подачи иска Кодекс административного судопроизводства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая», – отметил правозащитник. Он отметил, что эту информацию подтвердил сам Габышев, с которым сегодня, 30 мая, удалось связаться.