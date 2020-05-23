Путин подписал закон о голосовании через интернет

Сайт Кремля сообщил о подписании президентом Владимиром Путиным закона, «обеспечивающего учет санитарно-эпидемиологической обстановки при проведении выборов и референдумов».

Напомним, этот закон позволяет собирать голоса во время демократических процедур с использованием дистанционных средств. То есть, человек может проголосовать через интернет или отправить свой голос почтой. При этом дистанционных голосов должно быть не более половины от общего числа.

Также «Новая газета» пишет о том, что Путин подписал закон, запрещающий выдвигаться на выборы осужденным по пятидесяти статьям УК, среди которых в том числе статьи о возбуждении ненависти, о распространении фейк-ньюс, о нарушении правил проведения митингов и призывах к терроризму.