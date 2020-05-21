Рособрнадзор обнародовал график проведения ЕГЭ по всем предметам

В Рособрнадзоре рассказали о датах проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) по всем предметам: базовую математику отменят, а русский разнесут на два дня. Об этом в ведомстве заявили РИА Новости.

Как ранее заявил Владимир Путин, экзамены для школьников начнутся 29 июня. В этот день состоятся сразу три из них: по географии, информатике и литературе.

2 и 3 июля будет проходить экзамен по русскому языку. Его решено разнести на два дня, так как его сдают максимальное количество детей.

6 июля пройдет ЕГЭ по математике, причем в этом году состоится лишь профильная часть, а от базовой власти отказались.

9 июля школьники будут сдавать историю и физику.

13 июля решено провести экзамены по обществознанию и химии.

На 16 июля назначена письменная часть по иностранным языкам и испытания по биологии.

18 и 20 июля детей ждет продолжение экзамена по иностранным языкам, где будет устная его часть.

Также в ведомстве отметили, что есть и резервные дни, когда ученики школ смогут сдать экзамены, на которых они не смогут присутствовать в другие даты.

Как отмечалось ранее, в этом году те школьники, кто не намерен поступать в вузы, могут не сдавать госэкзамен вовсе, в их аттестат выставят те оценки, которые они заработали в течение года.