Стали известны новые даты ЕГЭ. Пробный экзамен пройдет 29 и 30 июня без детей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что пробный Единый государственный экзамен запланирован на 29 и 30 июня.

По его словам, решение провести перед основным ЕГЭ пробные экзамены вызвано соображениями эпидемиологического характера, а также для проверки готовности всех необходимых систем.

При этом в пресс-службе Минпросвещения «Интерфаксу» пояснили, что пробные экзамены пройдут без участия детей.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал начало проведения ЕГЭ с 29 июня. После этого Рособрнадзор опубликовал даты проведения экзаменов, однако позднее сдвинул их.

Согласно новому расписанию ведомства, экзамены будут проходить в следующем порядке:

3 июля — ЕГЭ по информатике, литературе и географии;

— ЕГЭ по информатике, литературе и географии; 6-7 июля — по русскому языку (его решено развести на два дня, из-за максимального количества сдающих);

— по русскому языку (его решено развести на два дня, из-за максимального количества сдающих); 10 июля — по математике, причем в этом году пройдет лишь профильная часть, а от базовой решили отказаться;

— по математике, причем в этом году пройдет лишь профильная часть, а от базовой решили отказаться; 13 июля — по истории и физике;

— по истории и физике; 16 июля — по обществознанию и химии;

— по обществознанию и химии; 20 июля — письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам и испытания по биологии;

— письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам и испытания по биологии; 22 и 23 июля — устная часть экзамена по иностранным языкам;

— устная часть экзамена по иностранным языкам; 24 и 25 июля — резервные дни.

Кравцов также пояснил, что для второй волны поступающих ЕГЭ пройдет в начале августа: «Мы обсудили вопрос сдачи Единого государственного экзамена в августе, так называемая "вторая волна" желающих [поступить в вузы]. Приняли решение, что экзамен пройдет 3 августа, 5 августа, 7 и 8 августа», — приводит его слова ТАСС.