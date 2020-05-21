Путин: ЕГЭ начнется 29 июня, а данные о переходе на онлайн-обучение – провокация

Президент РФ Владимир Путин назначил датой начала проведения Единого госэкзамена по всей стране 29 июня. Сдавать его будут те, кто намерен поступать в вузы, остальные могут этого не делать.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — передает РБК слова президента.

При этом Путин подчеркнул, что школы должны обеспечить помощь в подготовке к ЕГЭ в онлайн-режиме.

Также глава государства отметил, что массового перехода на дистанционное образование не произойдет ни в школах, ни в вузах: «Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию».

Напомним, что ранее глава Минздарва Михаил Мурашко заявлял, что экзамен допустимо проводить не раньше чем в «августе-сентябре». «На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», — говорил он 8 мая.