Фальков: сессии в вузах пройдут по Сети, а студенты просят отсрочки на оплату

По словам министра образования и науки РФ Валерия Фалькова, абсолютно все вузы в России намерены принимать экзамены в онлайн-формате. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Государственные экзамены в период пандемии намерены провести по Сети 77% высших учебных заведений. Оставшиеся 23% приняли решение устроить только онлайн-защиту дипломов, что не является нарушением законодательства, отметил глава Минобрнауки.

Министр также призвал университеты предоставлять студентам максимальные отсрочки на оплату обучения. Он отметил, что вузам уже пришло множество подобных обращений. При этом оплата за обучение в следующем году не изменится по сравнению с 2019 годом.

Фальков рассказал, что уже 149 вузов приняли участие в программе по трудоустройству учащихся. «Появилось такое понятие как студенческая безработица: кто-то на эти деньги жил, кто-то платил за обучение», — пояснил он.